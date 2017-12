Lars von Trier odvolal, čo odvolal

Dánsky režisér neľutuje, čo povedal na festival v Cannes.

21. sep 2011 o 16:25 kul

Lars von Trier v rozhovore pre časopis GQ odvolal svoje ospravedlnenie, ktoré napísal po festivale v Cannes, keď na tlačovej konferencii k filmu Melancholia povedal, že v istom zmysle „chápe Hitlera“. Vraj ho k ospravedlneniu donútil festival, hoci sa to nezhoduje z jeho podstatou. „Nie je pravda, že svoje slová ľutujem. Neľutujem, že som žartoval. Ľutujem, že som sa nevyjadril jasnejšie a že som to nepovedal tak, aby bolo jasné, že je to vtip,“ povedal pre GQ.