Skupina R.E.M. sa rozpadla

Americká rocková skupina dnes oznámila, že po 31 rokoch končí. Ich posledný album vyšiel v marci tohto roka.

21. sep 2011 o 20:23 sme.sk, TASR

Americká rocková skupina R.E.M. dnes oznámila, že po 31 rokoch končí.

"Rozhodli sme sa ako celoživotní priatelia, že už viac nie sme skupina," citoval vyhlásenie magazín Rolling Stone.

"Odchádzame s veľkým pocitom vďačnosti, definitívnosti a úžasu z toho všetkého, čo sme dosiahli," stálo ďalej v oficiálnom vyhlásení.

Kapela bola založená v Georgii v roku 1980 a tvorilo ju kvarteto Michael Stipe (spev), Peter Buck (gitara), Bill Berry (bicie) a Mike Mills (basgitara).

R.E.M nahrali svoj prvý singel Radio Free Europe v lete 1981, počas nasledujúcich rokov zaznamenali obrovský úspech so skladbami ako The One I Love, It's the End of the World as We Know It, Orange Crush, Stand alebo Losing My Religion.

Skupina predala desiatky miliónov nahrávok po celom svete a v roku 1992 získala tri ceny Grammy. Po odchode Billa Berryho v roku 1997 pokračovala kapela v trojčlennej zostave. Posledný album Collapse into now vydali v marci tohto roka.

Skupina plánuje ešte vydať výberovku najväčších hitov. Tá bude obsahovať aj niekoľko nových piesní, ktoré R.E.M. zložili pred svojim rozpadom.