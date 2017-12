R.E.M. dokázali odísť v pravý čas

Nemuseli to urobiť, no cítili, že inak už to nejde. A tak sa R.E.M. dohodli uzavrieť svoju kariéru.

22. sep 2011 o 17:48 Oliver Rehák

Tá skratka sú v angličtine slová Rapid Eye Movement. Označuje sa ňou fáza spánku, pri ktorej sa začína snívanie. Väčšine ľudí však pri slovách R.E.M. okamžite naskočí niečo úplne iné – slávna americká skupina. Po tomto týždni sa už sa o nej bude písať len v minulom čase.

Posledný deň kapely

„Jeden múdry muž raz povedal: Umenie zvládať párty je v tom, že viete, kedy odísť,“ napísal na oficiálnu kapelovú webstránku spevák Michael Stipe. „Spoločne sme vybudovali niečo neobyčajné. A teraz od toho pomaly odídeme. Dúfam, že naši fanúšikovia chápu, že to nebolo jednoduché rozhodnutie. Ale všetko sa raz skončí. Chceli sme to urobiť správne, tak, ako sme si to všetci predstavovali. Musíme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli stať sa a ostať R.E.M.. Naša najhlbšia vďaka tým, ktorí nám to všetko umožnili. Bolo to úžasné.“

Konkrétnejšie dôvody pomenoval gitarista Mike Mills. „Počas nášho posledného turné, kým sme pracovali na albume Collapse Into Now a dávali sme dokopy retrospektívu najväčších hitov, sme sa sami seba začali pýtať, čo bude ďalej. Prechádzať skrz všetku hudbu, ktorú sme urobili, a spomienky, ktoré s tým súvisia, bola náramne ťažká cesta. Uvedomili sme si, že tieto piesne nakreslili prirodzenú čiaru za 31 rokmi našej spoločnej práce. Zdá sa nám to ako dostatočne dlhý čas.“

Trojica ďalej oznámila, že ako celoživotní priatelia sa dohodli "zabaliť to“. Mnohí fanúšikovia zostali dosť zaskočení. R.E.M. síce fungujú už dlho, ale je dosť skupín, ktoré fungujú ešte dlhšie. Napríklad takí Rolling Stones hrávajú už päťdesiat rokov.

Skupina na začiatku hudobnej kariéry.

Iní ako ostatní

Vždy sa líšili. Zvukom, imidžom, minimálnymi personálnymi zmenami aj vzájomnými vzťahmi. Na scénu prišli v čase, keď punk začala nahrádzať nová vlna, no oni zneli inak. Zvláštne naliehavý hlas charizmatického speváka a jeho originálne texty, nápadité gitarové linky, okuliarnatý vysmiaty basgitarista. R.E.M. sa stali priekopníkmi alternatívneho rocku.

Partia kamarátov z mestečka Athens v americkom štáte Georgia sa dala dokopy v roku 1980 a už jej prvá pesnička Radio Free Europe dosiahla slušný úspech, keď ju časopis Village Voice zvolil za najlepší nezávislý singel roka. Mali ich radi fanúšikovia, kritici aj hudobníci – skupina The Police ich zobrala ako predskupinu na svoje turné.

Prvé štadiónové turné mali po piatom albume Green (1988), ale ich prelomovou nahrávkou je Out Of Time. Vyšla v silnom roku 1991, no popri výborných albumoch Nirvany, Pearl Jamu či Red Hot Chili Peppers sa nestratila.

V tom čase už ich pesničky boli také, ako si ich väčšina ľudí pamätá. S chytľavými a pritom nevtieravými melódiami – Losing My Religion, Shiny Happy People. Úspech potvrdili hneď o rok, práve z albumu Automatic For The People pochádzajú ich ďalšie dva najväčšie hity Man on the Moon a hlavne krásna balada Everybody Hurts.

R.E.M. ešte ako štvorica s bubeníkom Billom Berrym.

Všetko vyzeralo ideálne. Robíte si hudbu, akú chcete a na svete ju počúvajú milióny ľudí. R.E.M. pribrzdili až zdravotné problémy bubeníka Billa Berryho. Skolaboval priamo na pódiu a pre mozgovú aneuryzmu v roku 1997 skupinu opustil.

Vtedy sa potvrdilo, že táto kapela bola odjakživa viac kamarátmi než kolegami: „Bill trval na tom, že zostane, ak by jeho odchod znamenal rozpad kapely,“ spomína Michael Stipe. Odišiel až vtedy, keď mu zvyšné trio sľúbilo, že bude naďalej pokračovať.

Schopnosť odísť v pravom čase nemá veľa ľudí. Hudobné skupiny zväčša rozložia hádky o peniaze alebo rôzne predstavy o tom, čo hrať. To však nebol prípad R.E.M. Ani posledné albumy neboli prijaté zle, aj oni sami však začali cítiť, že už to nie je úplne ono. Z tohto pohľadu ich rozhodnutie až takým prekvapením nie je.