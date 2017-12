Newyorskí Klezmatics objavia stratené mesto

Zajtrajší koncert americkej kapely otvorí projekt Stratené mesto, ktorý chce virtuálne obnoviť zbúrané bratislavské Podhradie.

23. sep 2011 o 16:40 Alexander Balogh

Newyorskí The Klezmatics, s mikrofónom spevák Lorin Sklamberg.(Zdroj: PIRANHA)

BRATISLAVA. Newyorskí The Klezmatics, považovaní za najlepšiu súčasnú klezmerovú kapelu na svete, budú hlavnými hviezdami zajtrajšieho koncertu na parkovisku na nábreží pod Bratislavským hradom (pred Subclubom). Skupina oslavuje v tomto roku štvrťstoročie svojej existencie, počas ktorej vydala desať albumov a v roku 2006 získala Grammy za album Wonder Wheel aj ocenenie New York Jewish Music Award.

Vo svojej hudbe, ktorá je aktuálna, prístupná a pritom vždy odkazuje na minulosť, kapela spája židovskú spiritualitu s vplyvmi súčasného džezu i punku. Neustála snaha o prekračovaní hraníc žánrov posúva klezmerovú hudbu v jej podaní do nových polôh a súčasne spätne ovplyvňuje iné hudobné žánre.

The Klezmatics, ktorí sa predstavili aj na trenčianskej Pohode, spolupracovali s viacerými osobnosťami, ako sú napríklad básnik Allen Ginsberg, hudobný experimentátor John Zorn či spevák Neil Sedaka. Vystupovali zhruba v dvadsiatich krajinách a bol o nich nakrútený aj celovečerný dokument The Klezmatics: On Holy Ground.

Koncert s voľným vstupom, ktorý sa začne o 18.00 h a predstavia sa na ňom aj Pressburger Klezmer band a piešťanský Rabin Stiefel, symbolicky otvorí dlhodobý projekt Stratené mesto. Jeho cieľom je virtuálne oživenie dnes už fyzicky nejestvujúcej mestskej bratislavskej časti Podhradie.

Počas koncertu sa bude premietať film o zbúranom Podhradí a na veľkoplošnej obrazovke sa objaví vizualizácia Rybného námestia, na ktorej bude obnovená budova zbúranej neologickej synagógy v podobe kulisy v šesťdesiatpercentnej veľkosti pôvodnej stavby.

V objekte by sa mali konať koncerty, výstavy a iné kultúrne podujatia. Následne sa pripravuje prevádzka netradičnej „električky historickej pamäti“.

Úvodnou akciou projektu Stratené mesto bude už v pondelok rovnomenná vedecká konferencia.