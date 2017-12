Cobain neprežil, jeho hudba áno

Pred dvadsiatimi rokmi skupina Nirvana totálne zmenila hudobnú scénu. Sila nahrávky Nevermind stále funguje a dnes vychádzajú nové verzie.

25. sep 2011 o 16:48 Oliver Rehák

Všetky silné albumy v roku 1991 zatienil Nevermind.



Ten album radikálne zmenil hudobnú scénu a jeho vplyv stále trvá. Je to jasné aj po dvadsiatich rokoch od vydania kultovej nahrávky Nevermind skupiny Nirvana.

Tento týždeň sa začína predávať v niekoľkých nových verziách – ako remastrovaný jeden disk, v deluxe balení s B-stranami singlov, demonahrávkami, s pôvodným prvým mixom celého albumu a s dévedéčkom, kde je koncert z roku 1991 a videoklipy. A tí najväčší fanúšikovia si môžu kúpiť špeciálnu limitovanú edíciu, ktorá ešte obsahuje 90-stranovú knihu.

Rok nezávislého rocku

Bol to neuveriteľne nabitý rok. Pozrite na ten zoznam s visačkou 1991: Queen (Innuendo), Michael Jackson (Dangerous), Prince (Diamonds and Pearls), Metallica a jej čierny album, U2 (Achtung Baby), Lenny Kravitz (Mamma Said), Ozzy Osbourne (No More Tears), Guns N’Roses (Use Your Illusion I a II).

Bol to však zároveň jasný nástup novej generácie. Rok 1991 sa stal rokom nezávislého rocku. Naštartovali to R.E.M., ktorí ho albumom Out Of Time vytiahli do televízie a na štadióny. V auguste vyšli albumy Ten od skupiny Pearl Jam a Badmotorfinger od Soundgardenu, o mesiac neskôr prišiel Nevermind.

Kapela aj jej vydavateľ odhadovali predaje okolo pár stotisíc kusov, no dopadlo to úplne inak. Firma nestíhala lisovať nové kópie a v januári 1992 to bola práve Nirvana, ktorá zosadila z čela americkej hitparády Michaela Jacksona. Hudobná scéna sa totálne zmenila.

Nevermind za jeden z kľúčových albumov všetkých čias považujú takmer všetky vplyvné médiá, od časopisu Rolling Stone až po tribúnu súčasnej generácie Pitchfork, kde napísali: „Každý, kto tvrdí, že nenávidí túto nahrávku, sa len snaží byť cool.“ Doteraz sa z nej predalo vyše 30 miliónov kópií.

Nirvana v dobe, keď menila hudobný svet.

Úspešná šablóna

Už obal bol nezvyčajný. Pod vodou pláva dieťa a načahuje sa za bankovkou, ktorá visí na udici. A po vložení do prehrávača sa ten album nedal zastaviť. Skreslená gitara, dunivá basa, tvrdé bicie, chytľavá melódia a text s výkrikom „tu sme, bavte nás“.

Pieseň Smells Like Teen Spirit sa stala hymnou generácie, ktorá sa rodila v ére takzvaného baby boomu. Generácie, ktorá dobre rozumela, čo Kurt Cobain myslí názvom Come As You Are a o čom spieva v hite Lithium: „Som škaredý / ale to je o. k. / pretože aj ty si (...) Zaujíma ma iba nedeľné ráno (...) Som taký osamelý / aj to je o. k.“.

Kým napríklad Blood Sugar Sex Magik od Red Hot Chili Peppers, ktorý vyšiel takmer naraz, je hudobne pestrejší, Nevermind je v podstate šablóna postavená na striedaní tichších slôh s výbušnými refrénmi. Smells Like Teen Spirit tvoria len štyri akordy, ale nikoho iného nenapadlo poskladať ich v takomto poradí.

Bol to druhý album Nirvany, po temnom debute Bleach (1989) sa Cobain rozhodol písať melodickejšie veci. A nevedomky, no dokonale sa trafil do obdobia. Takmer každá skladba má výrazný refrén, ktorý vám zostane v hlave. Že Cobain však nebol len jednorozmerným autorom, tu naznačuje akustickou baladou Something In The Way.

Veľkú časť na úspechu majú aj videoklipy. Televízia MTV sa v tom čase dala pozerať od rána do večera a Nirvana sa na jej obrazovke pevne usadila. Smells Like Teen Spirit ukazuje „diskotéku“ novej generácie v telocvični, ešte originálnejšiu verziu dostala pesnička In Bloom. Čiernobiely klip skvele paroduje 60. roky, Cobainove ulízané vlasy a okuliare, ženské šaty a záverečné rozbitie scény aj s nástrojmi obstoja aj v porovnaní so súčasnými klipmi.

Kurt Cobain sa pridal do neslávneho Klubu 27.

Rýchly koniec

Hrať jeden večer pre niekoľko stoviek skalných fanúšikov v klube a o pár dní sa stať celebritou, ktorá plní štadióny, zamáva s každým. V čase vydania Nevermindu mal Cobain 24 rokov, v pozícii hovorcu generácie X sa ako introvert necítil dobre. Keď si k tomu pridáte jeho labilnú povahu a bolesti žalúdka, heroínová závislosť nie je prekvapujúca.

Nirvana ešte stihla urobiť výborný unplugged koncert, odohrať legendárne vystúpenie na britskom festivale v Readingu a nahrať tretí album In Utero. Kritici ani fanúšikovia ho však už tak jednoznačne pozitívne neprijali.

To znásobilo Cobainove frustrácie z nepochopenia a po márnych pokusoch zvládnuť drogovú závislosť sa v apríli 1994 zastrelil. Pridal sa do Klubu 27 k Hendrixovi a Morrisonovi a aj jeho hudba stále priťahuje nových fanúšikov.