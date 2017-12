Čo čítame: Dobrodružstvo myslenia

Vydavateľstvo Artforum pripravilo na jeseň zborník, čítanku či almanach štvrťstovky titulov, ktoré prinieslo a ešte prinesie.

25. sep 2011 o 16:49 Alexander Balogh

V čase vinobraní so svojím strapcom lákavých plodov prichádza aj Artforum. Samozrejme, sú nimi dobré knihy, čo nie je žiadna novinka, veď to robí už dve desaťročia.

Tento strapec má však v jeho širokej kníkupeckej ponuke osobitú príchuť, je totiž z vlastnej úrody. Vybraná štvrťstovka titulov (sprevádzaná predstavením autora, charakteristikou knihy a najmä niekoľkostránkovou ukážkou) je prezentovaná netradičnou formou a použiť slovo katalóg by síce nebolo chybou, ale určite neúctou. Bola by to len časť pravdy, keďže knižný výber nazvaný dobrým známym sloganom Dobrodružstvo myslenia je koncepciou, obsahom a grafickou vizážou vlastne almanachom, čítankou či zborníkom. Skrátka knihou, ďalším titulom vydavateľstva, ktoré ich počas štyroch rokov prinieslo vyše štyridsať.

Teda presnejšie, prinieslo a prinesie, lebo vo výbere sú aj knihy, ktoré ešte len vyjdú v októbri a novembri, napríklad kultový text Richarda Brautigana V melónovom cukre či Zimná cesta Elfriede Jelinekovej. A tak je to už strapec aj tak trochu (hoci je takmer nepatričné vyslovovať to už dnes) predvianočný. Samozrejme, začítať sa dá aj do ukážok z Tatarku, Kerouaca, Saroyana, Müllerovej, Austera, Mojžišovej, Kušnierika, Queneaua či Cartera, ktorého Malý strom odštartoval vydavateľské aktivity Artfora.