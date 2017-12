Vyhrajte s nemým filmom

Projekt 100 predstaví aj klasický čiernobiely nemý film, ktorého pôvodná premiéra bola ešte v roku 1929. Vyhrať môžete aj s ním.

26. sep 2011 o 9:00 (ss)



Stačí ak do 1. októbra 2011 do polnoci správne odpoviete na súťažnú otázku a jedne z vás získa knihu "Sprievodca klubovým filmom" v hodnote 9,90 €. Meno výhercu uvedieme na tejto stránke po skončení súťaže. Cenu do súťaže venuje Asociácia slovenských filmových klubov.

Súťaž je ukončená a výhercom sa stáva Peter Struk.

Srdečne gratulujeme.