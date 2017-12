Flo by sa nestratila vo Hviezdnej rote ani v Carnegie Hall

27. sep 2011 o 15:18 Eva Andrejčáková

Hra o netalentovanej, no o to ambicióznejšej opernej speváčke dokáže pobaviť hlavne vďaka Kamile Magálovej.

Je úžasné mať dobrý hudobný sluch, ešte úžasnejšie je mať spevácky talent a najúžasnejšie je vedieť spievať. Ničím z toho neoplýva Florence, bohatá Američanka, ktorej život má iba jediný zmysel - byť divou a interpretovať svetoznáme operné árie. Napriek tomu je úžasná, aspoň si to o sebe myslí, a je ochotná predať aj vlastné gate, aby o túto ilúziu neprišla.

Jej publikum tvoria najmä členky ženských spolkov a, samozrejme, najbližší: mladý klavirista, priateľ - neúspešný herec v rokoch a oddaná obdivovateľka a spoločníčka.

Flo je niečo ako ideálna adeptka Hviezdnej roty Superstar. Svojím spevom spôsobuje ušiam utrpenie a vyvoláva iba smiech, no verí si. Spieva s takým nadšením, že ju neobíde možnosť spievať v Carnegie Hall.

Populárny súčasný anglický dramatik Peter Quilter stavil dej komédie do 40. rokov minulého storočia v New Yorku. Tomu zodpovedá mierne gýčová scéna, kostýmy nepútajú zvlášť veľkú pozornosť (čo pravdepodobne prispieva k pocitu tuctovej divadelnej zábavy).

Kamila Magálová v hlavnej úlohe speváčky, spoľahlivo zžitá s optimistickým typom postáv, je však naozaj správny výber. Hrá s plným nasadením, ale nie na doraz, pričom spôsobne predstavuje zrelé remeslo. Úloha je to vďačná, madam v jej podaní spieva priam božsky falošne, zachovávajúc si pritom šarm a noblesu. Publikum jej dáva pocítiť, akoby to všetko bolo naozaj. Marián Geišberg v úlohe priateľa je primeraným hereckým partnerom, hviezdu nezatieňuje, ale bez neho by to nebola ona.

Trochu problematické je to u Kamila Mikulčíka, ktorý stvárňuje klaviristu v alternácii s Ondrejom Kovaľom. Cenný je hudobný vklad naživo, no postavu uchopil akosi neisto, akoby premeškal moment rozhodnutia, či bude hlásať pravdu o talente svojej panej, alebo sa nechá uplatiť. Opakovaná replika: „Madam, vy si nemusíte robiť obavu so žiadnym tónom“, by sa dala ospravedlniť, keby jeho postava zámerne deformovala jazyk, ktorým hovorí.

Ivana Kuxová naštudovala úlohu priateľky Dorothy poctivo, ale pôsobila mierne školácky. Milým osviežením bola po španielsky hovoriaca temperamentná slúžka Zuzany Dančiakovej. Niektoré scény by mohli byť režijne dotiahnutejšie, hutnejšie, aby mala hra väčší šmrnc. Navyše v druhej polovici ju začínajú zdržovať presuny kulís.

Inak má inscenácia pomerne slušný potenciál pobaviť publikum. Dokonca je dovolené aj zameditovať si nad tým, čo všetko dokážu peniaze, keď nie zaručiť vám v hrdle zlato.