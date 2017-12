Umenie celkom všade

Dizajvníkend, Bratislava v pohybe a od piatka aj Bratislava Art Festival (BLAF) pripravili nabitý, niekoľkodňový program rôznych druhov umenia.

27. sep 2011 o 15:21 Jana Németh, Jana Močková

Dnes sa začína Dizajnvíkend, zajtra Bratislava v Pohybe a v piatok aj Bratislava Art Festival – všetky majú spoločný cieľ – preniknúť s umením všade, kde sa dá, najmä bližšie k ľuďom.

Možno ste nikdy neboli na aukcii výtvarného umenia a licitácie poznáte z obrazovky. Možno ste rozmýšľali, že nad sedačku by sa niečo dobré hodilo, ale neviete, kde to zohnať, keďže z firmy so švédskym nábytkom máte už všetko. Od zajtra to môže byť inak. Bratislava Art Festival (BLAF) mal vlani premiéru. Tento rok sa dátumovo opäť stretol s festivalom Dizajnvíkend, pridal sa aj festival súčasného tanca – Bratislava v pohybe a spolu vytvorili niekoľkodňový nabitý program domáceho a zahraničného umenia.

Veľa možností

Festivaly / prehľad Dizajnvíkend

28.9. – 2.10. súčasný domáci a zahraničný dizajn, diskusie, výstavy, PechaKucha, ... www.dizajnvikend.sk

Bratislava v pohybe

29.9. – 9.10. tanec v uliciach, divadelných aj nedivadelných priestoroch www.abp.sk

Bratislava Art Festival

30.9. – 5.10. workshopy pre rodiny, vernisáže, vínna cesta galériami, prednášky, aukcia súčaného umenia, ... www.blaf.sk

Pri výbere toho najlepšieho nepomôže ani veľmi prehľadný programový leták. Podobne ako na hudobných festivaloch platí, že zrejme sa nedá stihnúť všetko, ale dá sa to skúsiť. Na začiatok odporúčame výstavy dizajnérov z Nórska alebo z rakúskeho „think-tanku“ Walking Chair, ktorých motto „zo srdca Viedne robíme veci a piesne“ svedčí o nepredvídateľnosti ich nápadov. Podobne je to aj pri experimentálnej kolekcii stolového riadu od slovenských tvorcov s názvom Plytký Hlboký a ďalších, ktoré budú v Pisztoryho paláci.

Bratislava v pohybe týmto ročníkom oslavuje tanec už pätnástykrát. Od štvrtku bude v divadelných, nedivadelných aj celkom verejných priestoroch. Okrem slovenských produkcií uvidíte aj súbory z Čiech, Poľska, Maďarska aj oceňovaný medzinárodný maďarsko-španielsko-taliansky ansábel Bloom!

O tom, čo je pekné a dobré

BLAF otvorí na nádvorí SNG piatkový koncert skupín Billy Barman, Živé kvety a Zóna A. Odvtedy sa tam usadí aj trh s dizajnom, knihami či šperkami slovenských dizajnérov. To, ako vyzerá európska alternatívna módna scéna, uvidíte na módnej prehliadke Blaf Style v premostení SNG.

O tom, ako na umenie, príde porozprávať marketingový „mág“ Marc Sands, ktorý pracoval v britskom denníku The Guardian a teraz pôsobí pri Tate Galleryies v Londýne. Ak nie jeho názory, tak potom komentovaná prehliadka Aukcie súčasného umenia so šéfkou SNG Alexandrou Kusou, poradia, čo kúpiť na večernej aukcii.

Ale nemusíte kúpiť nič. Stačí sa pozerať, vnímať, stretávať a rozprávať o tom, čo je okolo nás pekné a dobré, alebo by mohlo byť – dlhšie ako iba zopár dní.