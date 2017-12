Po Divadelnej Nitre je Bratislava v pohybe

Už po pätnásty raz bude festival súčasného tanca hostiť domáce i zahraničné tanečné súbory a ponúkne sériu workshopov a diskusií.

29. sep 2011 o 0:00 Eva Andrejčáková

Za pätnásť rokov si festival Bratislava v pohybe získal divákov a zaradil sa medzi dôležité podujatia na Slovensku. Jeho šéfka Mira Kovářová spomína, koľko nadšenia mali tvorcovia pri jeho zrode. „Už sme sa dostali do stredného veku. Nadšenie sa pretransformovalo do znalosti. Od festivalu každý niečo očakáva a ľudia sú aj o dosť kritickejší. To všetko prináša so sebou zmenu nálady,“ hovorí. Upozorňuje, že stále je tu potreba štartovať u mladých ľudí pocit spolupatričnosti.

Jubilejný ročník potrvá desať dní, počas ktorých uvidia diváci 13 predstavení - okrem našich prídu tanečníci z piatich krajín, dokonca z Japonska. Dnešným otváracím predstavením v atypických priestoroch bratislavskej Cvernovky bude premiéra divadelno-tanečnej inscenácie Renáty Bubniakovej a Vladislava Šoltýsa pod názvom Krv a Kráľ. Za ďalšími kusmi si to diváci môžu zamieriť do domu T&D, sídla Alternatívneho divadla elledanse.

Postupne tu vystúpia bulharsko-slovenské zoskupenie Pro Rodopi Art Centre, banskobystrické Štúdio tanca či Peter Jaško v belgicko-slovenskej produkcii. V rámci projektu V4 in Motion sa predstavia českí VerTeDance, poľský Teatr Tanca Zawirowania, maďarskí tvorcovia Anna Réti a zoskupenie Bloom s politickým pamfletom City, za ktorý získali Cenu Labana 2010.

Slovenskí tanečníci z Debris Company uvedú inscenáciu Mono, nominovanú aj na divadelné ceny Dosky. Záverečnú festivalovú inscenáciu Journey Home odtancuje belgicko-slovenská skupina Les Slovaks v Mestskom divadle DPOH. Na rad príde aj japonský tanec butó. Ko Murobushi v spolupráci s maďarskou tanečnicou Bataritou vytvorili inscenáciu Leftover Shadow a takzvaný bezžánrový štýl inšpirovaný týmto tancom predstaví japonská tanečnica Kae Ishimoto. Na pôde VŠMU prebehnú aj workshopy a diskusie.

Súčasťou festivalu je výstava fotografií Nora Knapa, videofilm Ohýbanie reality a zajtrajšie pouličné vystúpenia elledanse. „Stále vieme, prečo tento festival robíme,“ hovorí Mira Kovářová. Je presvedčená, že ľudí, ktorí sa o tanec zaujímajú, je dnes viac ako pred pätnástimi rokmi. „Tí na festival prídu, lebo čakajú, že uvidia niečo, čo inak nemajú možnosť vidieť.“

⋌Eva Andrejčáková © SME