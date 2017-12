Kedy je čas pozývať na večeru

Oscar sa nedá kúpiť. Americká filmová akadémia by o tom rada ľudí presvedčila

29. sep 2011 o 17:01 Kristína Kúdelová

Už žiadne večierky a ohováranie konkurentov. V oscarovej sezóne sa budú musieť členovia filmovej akadémie a nominovaní filmári správať podľa nových pravidiel.

Film Hranica nás naposledy zastupoval v súťaži na cudzojazyčného Oscara a režisér Jaro Vojtek odhadoval svoje „šance“.My sme mali pripravené plagátiky a tri projekcie filmu. Cítili sme lesk nominácie a väčší mediálny záujem, ale videli sme, že robíme málo v porovnaní s krajinami, ktoré v USA organizovali veľké recepcie,“ hovorí. „V Los Angeles treba stráviť aspoň mesiac, zistiť, kde sú aké dôležité spoločenské udalosti, byť na nich, premietať tam svoj film, zastaviť s limuzínou pred domom akademika a zaviesť ho tam.“

Každý večer je nejaká akcia, Vojtek ich ani všetky nespomenul. Producenti organizujú krsty DVD, vianočné večierky alebo večierky na niekoho počesť. Napríklad vlani Julia Roberts hostila priateľov a známych Javiera Bardema, ktorý bol, zhodou okolností, nominovaný na Oscara za film Biutiful.

Najprv upozornenie, potom vylúčenie

Vedenie americkej filmovej akadémie vie, že jej členovia takto trávia celú zimu, od decembra do konca februára. Tiež si uvedomuje, že toto je príčina, prečo si ľudia myslia, že Oscar sa dá kúpiť. Preto teraz sprísňuje pravidlá. Už žiadne párty. Po 24. januári, keď sa vyhlásia konečné nominácie, nemôžu chodiť na akcie, ktoré nesúvisia s premietaním.

Agentúra Reuters pripomína prípad producenta filmu Smrť číha všade z roku 2010. „Nedávajte svoj hlas filmu, ktorý stál 500 miliónov dolárov,“ písal v e­mailoch svojim kolegom akademikom. Evidentne narážal na svojho najväčšieho konkurenta, film Avatar od Jamesa Camerona. Po niečom takomto už teraz príde výstražné upozornenie, pretože je zakázané hovoriť škaredo o inom filme na Facebooku aj na Twitteri. Kto sa k tomu zníži po upozornení znovu, bude musieť z akadémie odísť.Filmy môžu pozerať doma ako doteraz, ale odporúča sa, aby chodili na riadne verejné projekcie. Nominovaní filmári zas majú povolené len dve diskusie s divákmi, ak sa na projekciu pozvali i akademici.

Čo s Jackom Nicholsonom

„Byť nominovaný na Oscara, to bude teraz ako danajský dar,“ cituje The Hollywood Reporter skúseného šéfa kampaní. „Ten človek bude vlastne mesiac v domácom väzení. Nemôže ísť nikam, nemôže robiť nič. Nemôže ísť na raňajky, obed, večeru ani recepciu, ktorá by bola na počesť ich nominácie. Výsledkom bude, že sa všetky tieto akcie presunú v kalendári o čosi skôr – a to už určite nebude také zábavné.“

Iní akademici by zas potrebovali spresniť, čo bude s večierkami, ktoré boli ohlásené ešte pred nomináciami, či sa za porušovanie pravidiel bude považovať aj večierok po úspechu na nejakom festivale, či je nejaký rozdiel medzi twittovaním a ohováraním na ulici a či vôbec bude trestné aj obyčajné stretnutie medzi priateľmi. „Nemôže si azda Warren Beatty pozvať na večeru Jacka Nicholsona, keď nominujú Anette Beningovú?,“ pýtajú sa.

Nové pravidlá majú Oscary chrániť a uchovať ich výnimočnosť, hovorí prezident akadémie Tom Sherak. Zároveň vraj majú pomôcť filmom, za ktorými nestoja veľké produkčné spoločnosti a ktoré si nemôžu dovoliť platiť veľkolepú kampaň.

Je to zaujímavé spojenie s nedávnym rozhodnutím akadémie rozšíriť počet nominovaných filmov v hlavnej kategérii z päť na desať. Vtedy šlo o to, aby sa zväčšila šanca, že sa medzi ne dostanú aj populárne veľkofilmy. Sledovanosť vyhlasovania Oscarov je v kríze a akadémia predpokladala, že takto sa na slávnosť bude pozerať viac ľudí, nielen „fajnšmekri“.