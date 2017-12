ČÍTAME O DIVADLE

Ivan R. V. Rumánek: Japonská dráma nó. Žáner vo vývoji

Príspevok k porozumeniu dvoch odlišných kultúru prostredníctvom analýzy tradičného japonského divadla nó. Slovenský japonológ a milovník divadla Ivan R. V. Rumánek podáva ucelený obraz o jeho vzniku, vývoji a súčasnej realite, ako aj fragmenty typických textov hier.

Musilová Martina: Fau efekt. Vlivy Brechtova epického a zcizujícího efektu v českém moderním herectví

Prvá ucelenejšia štúdia o jednom z najväčších divadelných reformátorov 20. storočia Bertoltovi Brechtovi a jeho odkaze v našom divadle a myslení. Štúdia zachytáva brechtovské stopy od predvojnovej éry (H. Haas, V+W, E. F. Burian) a vojny (Divadlo Větrník), cez 60. roky (brnenská Mahenka, divadlá malých foriem, I. Vyskočil), až po štúdiové divadlá do roku 1989 (Provázek, Ypsilonka).

Rozhovory s teroristy Antologie současného anglofonního politického dramatu

Steve Thompson Kdo s koho

David Mamet Listopad

Richard Bean Boží bojovníci

Robin Soans Rozhovory s teroristy

Heather Raff Devět dílů touhy

Svet politických machinácií v britskom parlamente, či americkom prezidentskom úrade Brita Steva Thompsona Kdo z koho a Američana Davida Mameta Listopad až neuveriteľne pripomína súčasné české i slovenské prostredie. Idealizmus neziskových organizácií a problematická snaha spasiť svet je terčom jedovatej satiry Boží bojovníci od rebela britského divadla Richarda Beana. Dokumentárna dráma založená na výpovediach skutočných teroristov a ich obetí Rozhovory s teroristy od Robina Soanse a subjektivna vojnová skúsenosť deviatich irackých žien v básnickom podaní Heather Raffo Devět dílů touhy sú dôkazom rozmanitosti a popularity súčasnej politickej drámy. Pät nových prekladov v tejto antológii má ambície dostať politiku na javisko a dokázať, že politická dráma nemusí byť propagandistická nuda.

Poláková Marta: Sloboda objavovať tanec

Predkladaná publikácia, venovaná rozvíjaniu tvorivosti prostredníctvom tanečnej improvizácie, je prvou prácou tohto druhu vydanou na Slovensku. Práca sa zaoberá rôznymi témami - od osvetlenia zásadných pojmov fenoménu tvorivosti cez rozbor schopností a zručností, ktoré tanečná improvizácia rozvíja, až po predstavenie metód, ako ju zapojiť do tvorivej výučby. Práca vychádza z konceptov a metodiky tvorivých tém Rudolfa Labana, ktoré autorka rozvíja a dospieva tak k výsledným záverom.

Sládek Milan, Kret Anton: Umenie okamihu

Mím svetového významu, ktorý ovplyvnil tento žáner tak ako nikto iný, autor hier, režisér, riaditeľ divadla a organizátor festivalov, pedagóg a výtvarník, človek divadla par excellence postupne zbieral svoje biografické zážitky a príhody a do konečnej podoby text spracoval jeho bývalý pedagóg do akejsi Sládkiády, rozprávania o sebe. Z hľadiska obsahu je to sústredený pohľad na cesty a výsledky umelcovej práce, akýsi triezvy epos so zaujímavým sujetom a niekde milými a zaujímavými, inde až smutnými životnými a umeleckými peripetiami.

Lindovská Nadežda a kol. : Magda Husáková-Lokvencová

Prvá dáma slovenskej divadelnej réžie

Kolektívna knižná monografia je unikátnou publikáciou venovanou osobnosti a dielu JUDr. Magdy Husákovej-Lokvencovej (1916 – 1966). Publikácia reflektuje a mapuje bohatú tvorbu prvej slovenskej profesionálnej divadelnej režisérky, ktorá v divadle, rozhlase a televízii vytvorila viac ako päťdesiat inscenácií. Monografia dokumentuje podiel Magdy Husákovej-Lokvencovej na formovaní modernej slovenskej divadelnej réžie a herectva. Kniha obsahuje štúdie odborníkov z oblasti dramatických umení, dokumenty z pera Magdy Husákovej-Lokvencovej, rozhovory s režisérkou a o režisérke, spomienky pamätníkov a bohatý obrazový materiál. Publikované štúdie, viaceré dobové materiály, informácie, fotografie a fakty sú zverejnené po prvý raz.

(z textu vydavateľa)