Horníček s Kopeckým sa nám ponúkli sami

Divadlo bez klaviristu? Takmer nemožné. Vďaka, Semafor

V časoch, keď divadlo Semafor s budúcimi najväčšími hviezdami načalo svoju druhú desaťročnicu, na Slovensku sa ešte len začínajú uhniezďovať malé javiskové formy.

Popri viacerých vysokoškolských kluboch funguje maličké Divadlo U Rolanda na Hlavnom námestí v Bratislave. Hrávalo tu na striedačku viacero hudobných a divadelných zoskupení. Ich tvorbu, samozrejme, často sprevádzali problémy s vrchnosťou, ktorá ich cenzurovala.

Tvorivé prostredie sem v roku 1970 zlákalo aj Petra Belana. Ako mladý študent medicíny to skúšal s recesistickými básňami. O priestoroch U Rolanda mu pošepol jeho vtedajší spolužiaka spolubojovník Ivan Hudec (áno, budúci minister kultúry s kabátom na hlave). „Išli sme sa tam v jeden večer pozrieť. Recitovali sa tam nejaké básne, pár znudených divákov sedelo pri stolíkoch so sviečkami, bolo to neskutočne konvenčné. Ale zrazu sa hore nad schodiskom otvorili dvere a zaznel hlas miestnej upratovačky: je tam dole négdo? To bolo osvietenie, povedal som si, tak tu sa dá robiť divadlo,“ hovorí Peter Belan.

Nebol žiaden veľký fanatik do divadla, ale miloval Šlitra so Suchým. Onedlho boli na svete texty do ich prvej hry Krokodíl. „Mal som na škole dobrého kamaráta Mariána Fritza, ktorý mi odporučil svojho brata, ktorý mal kapelu, na zhudobnenie textov. Tak sme mu texty posielali a Gejza nám ich potom hral tak, ako ich brat zhudobnil. Nakoniec vysvitlo, že ich zhudobňuje sám hanblivý Gejza. To bol náš prvý klavirista, veľmi podobný Suchému a Šlitrovi.“

Druhým klaviristom sa stal dnes známy Tóno Kubasák, vtedy s pseudonymom Kessler. Hrali spolu v inscenácii Intelektuál, ktorá ich zviditeľnila vďaka odposluchu tajných z Štb. Odišli na vojenčinu takpovediac slávni.

Po návrate sa v divadelníčení pokračovalo. Po boku dvojice Belan - Hudec sa objavili ešte vtedy neznáme mená Gusto Valach, Dušan Laca, Ján Benedik a ďalší. Výnimočná bola spolupráca sRudom Slobodom a veľká bola pomoc Ľuba Feldeka, bez posudkov ktorého by nemohli hrať. Vznikla inscenácia Ostrovy, do ktorej opäť zháňali klaviristu.

„Stále sme na klavíri bazírovali, ani neviem, prečo sme sa k tomuto modelu vracali, zrejme aj pod vplyvom Semaforu. Akoby sme stále mali pred sebou predobraz Suchého so Šlitrom,“ hovorí Belan. A klavirista sa našiel.

Novinár Demo Vizár raz prišiel a porozprával, ako bol v noci v Kryštál bare, a keď hudobníci zbalili nástroje, vstal od jedného stola nejaký mladík, sadol si za klavír, do rána bavil ľudí a bol úžasný. Nevedelo sa, kto to je, ako sa volá. „Po intenzívnom pátraní sa zistilo, že mladý neznámy klavirista nie je nikto iný ako Jaro Filip. Tak sme išli za ním na internátnu izbu a dali sme mu jedenásť pesničiek,“ spomína Peter Belan. „Medzi dverami sa na to pozrel a povedal, že zajtra ide na víkend domov a v pondelok to máme. Veľmi sme tomu neverili, lebo sme mali skúsenosť, že klaviristi dolaďujú a prerábajú pesničky celé týždne a mesiace. Ale Jaro to za víkend skutočne spravil a štyri roky pravidelne každý utorok ich s nami U Rolanda hral. Už vtedy to boli typické filipovské pesničky.“

Fungovali spolu do roku 1978, to už pracovali aj ako lekári. Potom sa rozišli, Jaro Filip do divadla na Poetickú scénu a Belan s Hudecom každý svojou cestou. Na divadlo Semafor má Peter Belan dodnes tie najlepšie spomienky. „Spravili úžasný skok v muzike aj v texte. Každý vnímavý mladý človek vedel posúdiť, že je to niečo mimoriadne.“

Eva Andrejčáková