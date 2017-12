Kultúrny mix

Dobré filmy sa už nakrútili.

30. sep 2011 o 16:55 (her, kk)

Iba Simpsonovci

Americká televízia Fox rozmýšľa o špeciálnom digitálnom kanáli, kde by sa vysielali výlučne Simpsonovci. Predstavou televízie je, že kultový animovaný seriál o svojráznej rodinke, ktorý sa začal vysielať v roku 1989, by mal na tomto špeciálnom kanáli bežať 24 hodín nonstop. Prvé plány sa však podľa denníka Daily Telegraph zatiaľ týkajú iba vysielania seriálu v Spojených štátoch.

Steven Spielberg číta Bibliu

Steven Spielberg má v týchto mesiacoch veľa rozbehnutých projektov, ale dohaduje sa s Warner Bros., že nakrúti veľkofilm o Mojžišovi s pracovným názvom Gods and Kings, píše Deadline. V roku 1956 vznikol veľmi úspešný film The Ten Commandments, zarobil vtedy 65 miliónov. Aj ten rozprával o Mojžišovi a vychádzal zo Starého zákona, ale Spielbergov film vraj nebude remake.

Sean Penn šiel za Chávezom

Venezuelský minister zahraničných vecí Temir Porras povedal agentúre Reuters, že jeden „americký intelektuál“ sa rozprával s prezidentom Chávezom. Myslel tým herca Seana Penna, ktorý chcel, aby sa Chávez prihovoril u svojho kamaráta iránskeho prezidenta Ahmadínedžáda a pomohol tak vyslobodiť amerických trampov Joshuu Fattala a Shanea Bauera, v Iráne odsúdených za špionáž.

Akčná hrdinka Roalda Dahla

Štúdiá DreamWorks chystajú filmovú adaptáciu rozprávky Roalda Dahla Obrov kamoš o dievčatku – sirote a nápomocnom obrovi. Už raz podľa nej nakrútili animovaný film, tentoraz to bude hraný akčný film. Do projektu vstúpil Frank Marshal, jeden z producentov Indianu Jonesa, takže to zrejme bude veľkofilm. Na scenári pracuje Mellisa Mathison, spoluautorka E. T.

Mick Jagger chce hrať vo filme

Spevák skupiny The Rolling Stones dostal ponuku, vo filme s názvom Tabloid by mal hrať postavu podobnú mediálnemu magnátovi Ruppertovi Murdochovi. Jagger mal už dávno herecké ambície, aj má už nejaké výkony za sebou. Do filmu Tabloid vstúpi aj ako producent, čo je tiež pozícia, ktorú pozná. Nedávno spolufinancoval film Martina Scorseseho Shine a Light, ktorý je o jeho kapele.

Herec Paul Bettany sa dostáva do svetových kín s filmom Margin Call, ktorý rozpráva o začiatku finančnej krízy. Pri tej príležitosti poskytol rozhovor denníku Guardian a v ňom sa vyznal z dešpektu k Hollywoodu, hoci mu pomohol zarobiť si. „Veľmi nerád by som bol ďalším hercom, ktorý vyplakáva, že v minulosti boli filmy lepšie. Ale kašlem na to, filmy boli v minulosti naozaj lepšie!“