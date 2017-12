Wakeman: Hrám Liszta i Beatles

Svetoznámy hudobník po prvýkrát príde na Slovensko a zahrá dva koncerty

30. sep 2011 o 17:00 Ivan Vilček

Rick Wakeman (62) je uznávaným virtuózom na klávesové nástroje. Hudbu študoval v Londýne na Royal College Of Music, začiatkom 70. rokov sa stal členom artrockovej skupiny Yes a popri tom si robil aj sólové projekty. Podpísaný je pod vyše stovkou albu(Zdroj: RWCC.COM)

Je jedným z najznámejších klávesistov na svete. RICK WAKEMAN sa preslávil v britskej artrockovej skupine Yes, no už po krátkom čase odišiel a rozbehol vlastné projekty. Jeden z nich, ktorý je venovaný 200. výročiu skladateľa Franza Liszta, o necelé dva týždne privezie aj do Bratislavy a Košíc.

Väčšina ľudí vás pozná ako klávesistu, na Slovensku sa predstavíte za akustickým klavírom. V čom sú tieto koncerty pre vás výnimočné?

„Aj keď som známy ako hráč obklopený veľkými klávesovými súpravami a rockovými kapelami, orchestrami a zbormi, moja najväčšia láska bude vždy piano. Preto robím ročne okolo dvadsať klavírnych koncertov, na ktorých hrávam vlastné piesne, ako aj skladby iných autorov, ktoré ma inšpirovali. Lisztova genialita a vášeň pre hru na piane je niečo úžasné. Jeho veľký vplyv na hudbu a hudobníkov trvá dodnes. Práve jeho známe nokturno Liebestraum ma inšpirovalo pri napísaní mojej skladby After The Ball pre zimné olympijské hry v Innsbrucku, ktoré boli v roku 1976.“

Podľa čoho si vyberáte, aké skladby zahráte na týchto koncertoch?

„Väčšinou hrávam mix rôznej hudby. Svoje vlastné piesne, samozrejme, piesne od mojich domovských kapiel Yes a Strawbs a taktiež piesne od iných hudobníkov ako The Beatles, Cat Stevensa alebo Davida Bowieho.“

Lisztovi ste venovali album Lisztomania. Čím vás uchvátila jeho tvorba?

„Bol majster melódie, ktorú pokladám za srdce hudby. Keď ma požiadali, aby som zložil hudbu pre film Kena Russela Lisztomania, mal som šancu študovať Lisztovu tvorbu veľmi detailne, oveľa viac ako kedysi na Kráľovskej hudobnej akadémii. Vtedy som pochopil genialitu tohto hudobníka a skladateľa. Jeho štýl komponovania hudby považujem za jedinečný.“

Na Slovensku budete koncertovať po prvýkrát. Váš syn Oliver vystupoval predvlani v Bratislave so skupinou Yes, v ktorej ste mu prenechali miesto. Rozprával vám niečo o Slovensku?

„Musím sa priznať, že som sa s Oliverom o Slovensku konkrétne nerozprával, ale v blízkej budúcnosti by som sa mal s ním stretnúť, tak to isto napravím.“

Čím ešte teraz žijete okrem Liszta?

„Nahral som v poslednom čase niekoľko klavírnych albumov. Posledný má názov Always With You. Nahrával som ho na klavíri Steinway, ktorý je môj najobľúbenejší. Môj život je naplnený prácou. Po návrate zo Slovenska idem do Južnej Ameriky, kde odohrám klavírny koncert s orchestrom a zborom, na prelome októbra a novembra budem s Jonom Andersonom na koncertnej šnúre s názvom Two Man Acustic Show. Okrem toho robím každý týždeň vlastný program v rádiu a každý mesiac sa zúčastňujem na niekoľkých televíznych programoch. Na budúci rok v máji pripravujeme veľký koncert s orchestrom a zborom. Budeme hrať rozšírenú verziu môjho albumu Journey To The Centre Of The Earth. Takže môj život je hudba, ktorá mi ho vypĺňa aj napĺňa.“