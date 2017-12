Čo čítame: Pánbůh vám požehnej, doktore Kevorkiane

2. okt 2011 o 17:24 Alexander Balogh

Nie div, že Kurt Vonnegut jr. v názve knižky Pánbůh vám požehnej, doktore Kevorkiane ďakuje lekárovi, bez ktorého by nevznikla. Spisovateľ sa zveroval do jeho rúk (a personálu oddelenia aplikácie smrtiacich injekcií), aby sa pre získanie exkluzívnych rozhovorov so známymi nebožtíkmi dostal na územie medzi povestným tunelom, ktorým sa odchádza do smrti, a nebeskou bránou. Pri každej zo svojich výprav, či už šiel za Armstrongom, Shakespearom alebo Asimovom, sa však na prahu nebeskej brány nechtiac stretával aj s Newtonom. Tomu akoby nestačilo, čo všetko v živote vynašiel, tak sa tam obšmietal a špekuloval, ako ten tunel vlastne funguje.

Autor si tam hore užil všeličo, a bolo by toho aj viac, keby Kevorkiana odrazu nezatkli a neobvinili z vraždy. A tak vlastne názov knihy je aj odprevadením doktora, ktorý umožňoval Vonnegutovi dotyky so smrťou, no na rozdiel od neho musel náhle nedobrovoľne a nenávratne prekročiť prah neba. Slabou náplasťou mu je nádej, že možno niekto aj s ním urobí rozhovor.