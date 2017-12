Galérie žijú. Aspoň raz za rok

V Bratislave pokračuje BLAF, festival vizuálneho umenia. Potrvá do stredy.

2. okt 2011 o 17:26 Jana Németh, Jana Močková

Diváci majú teraz možnosť dostať sa do tých zákutí Slovenskej národnej galérie, ktoré inak verejnosti radšej netreba ukazovať.

„Dnes to bolo presne také, aké si myslím, že by to malo byť,“ hovorila s nadšením v sobotu večer šéfka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.

V piatok sa koncertmi na nádvorí Vodných kasární, v priestore, ktorý je zväčša prázdny, začal druhý ročník Bratislava art festivalu (BLAF). Otvoril sa ním päťdňový program, počas neho sa môžu návštevníci pozerať aj na našu národnú galériu trochu iným pohľadom, ako mohli doteraz.

BLAF zmenil počas víkendu nádvorie Slovenskej národnej galérie.

Všetky dvere otvorené

Napríklad v pondelok sa tí, ktorí si stihli zarezervovať miesta, pozrú na okolie galérie aj z jej strechy. V sprievode riaditeľky Kusej sa dostanú aj do zákutí, ktoré bežne divákom (radšej) neukazujú. „Možno sa to časom zmení,“ vraví Kusá, „po minulom ročníku sme sa zhodli v tom, že každý rok by sme chceli nejakú novinku. Tento rok sme otvorili amfiteáter, kde Kinečko premieta filmy a do premostenia sme umiestnili módnu prehliadku Blaf style.“

Premostenie, ktoré sa vyníma aj na veľkom plagáte rovno pri hlavnom vstupe do galérie s textom hlásajúcim jeho havarijný stav a niekoľkoročnú snahu o rekonštrukciu, sa vlani naplnilo divákmi PechaKucha Night. A nevyprázdnilo sa ani po tom, čo sa prítomní dozvedeli presné číslo množstva hlodavcov vyskytujúcich sa v jeho útrobách.

Tohtoročná módna prehliadka predstavila osem mladých návrhárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska, ktorí už majú za sebou úspechy. K osmičke sa pridala čerstvá víťazka Brillance Fashiontalent ‘11 Andrea Pojezdálová so svojou kolekciou.

Optimistický pohľad

Slovenská národná galéria v tvorbe programu stavila najmä na prebiehajúce výstavy, divadelné predstavenie či workshopy s deťmi a ich rodičmi na nádvorí a komentované prehliadky. „Moja najobľúbenejšia časť sa odohráva práve na nádvorí, kde je aj trh mladých dizajnérov, kníh či šperkov,“ hovorí Kusá, „ale chodím aj po ostatných galériách a som rada, že to funguje. Veľmi sa ešte teším na prednášku Marka Sandsa z Tate Gallery.“

Spomedzi ostatných sprievodných akcií ešte stále trvá aj festival súčasného tanca Bratislava v pohybe a v utorok sa odbornou konferenciou v SNG otvorí aj výstava ironapplause.net, ktorá predstaví výber umelcov z krajín strednej a východnej Európy. Festivalový program pokračuje aj v ostatných galériách – stačí si nájsť čas.

Na jednej z fotografií prebiehajúcej výstavy Nové Slovensko je aj pohľad na nádvorie zaplnené bielymi stolíkmi a stoličkami s názvom Letná kaviareň. A hoci sa jej dátum viaže ku koncu vojny, ten pohľad vyzerá celkom optimisticky. Asi podobne, ako v týchto dňoch pohľad na galérie, v ktorých to žije. Čo viac chcieť od budúceho roka: „Lepšie občerstvenie a rekonštrukciu premostenia,“ hovorí so smiechom Kusá.