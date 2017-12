Le Payaco: Nič nie je tabu

Známa skupina sa slovu comeback vyhýba, ale po festivale Pohoda ju tento štvrtok čaká ďalší veľký koncert.

3. okt 2011 o 18:00 Oliver Rehák

Po päťročnej pauze má alternatívno-popová skupina Le Payaco opäť chuť hrať. Po koncerte na Pohode si tento štvrtok pre seba a svojich hostí vyhradila bratislavský MMC klub.

Začalo sa to ponukou festivalu Pohoda. „Roky nás Mišo Kaščák lámal, až sme sa nakoniec dohodli. Bol to náš jediný letný festivalový koncert. Išli sme tam s tým, že si radi zahráme po toľkom čase a v dobrom termíne,“ hovorí basgitarista Martin Stempel. „Videli sme, že ľudia reagovali, naše pesničky si spievali dokonca aj mladšie ročníky. Bolo to perfektné, tak sme si povedali, že skúsime urobiť samostatný klubový koncert“.

Klubová kapela

Hoci kedysi hrávali na štadiónoch a ich pesničky zneli dokonca aj v komerčných rádiách, Le Payaco sa považujú skôr za klubovú kapelu. Aj pri comebackovom koncerte na hlavnom pódiu na Pohode vyzerali reakciami divákov trochu zaskočení.

„Bolo to super, ale dlho nám trvalo, než sme to strávili. Fakt sme sa nevedeli po Pohode rozhodnúť, čo ďalej. Tento koncert bude taký test,“ vraví Tomáš Sloboda, spevák a gitarista.

Každý z trojice si päťročnú pauzu vyplnil vlastnými projektmi. Ide o zavedené kapely ako Diego a Sounds Like This, čo bude ďalej s Le Payaco, ešte nik nevie.

„Sme v štádiu, že nič nie je tabu, ale ani nič od toho neočakávame. Nerobíme si veľké plány na nejaký comeback. Jednoducho si chceme zahrať, chceme ísť do klubov, mať z toho radosť a nezaťažene sa pozerať na našu hudbu takpovediac trošku z diaľky,“ tvrdí bubeník Juraj Vitéz, ktorý dnes funguje v novom projekte Datasystem.

Na štvrtkovom koncerte bude niekoľko hostí. Okrem Braňa Pacáka (Kukuspit) a Tea Heribana (Billy Barman), ktorí boli istý čas súčasťou kapely, v klube MMC uvidíte aj herca Roberta Rotha.

Ďalším spevákom na pódiu by mal byť Michal Kaščák, ten sa však musí stihnúť vrátiť z nakrúcania poslednej časti populárnej televíznej relácie Ladí-neladí. Mimochodom, práve v nej kapela odohrala jedno zo svojich posledných vystúpení.

Le Payaco na štvrtok oprášili takmer tridsať skladieb. Hitovky slovenské, anglické aj svoju kultovú maďarskú Cicusom. Oproti letnému koncertu na Pohode teraz zaznejú aj skladby, ktoré v minulosti nehrávali, takže ani mnohí fanúšikovia ich nepoznajú.

Všetko je otvorené

Nové pesničky sú predčasnou otázkou: „Začali sme znovu spolu hrať iba v júni. Každý z nás počas pauzy robil s inými ľuďmi a tam sú už vybudované isté vzťahy. Ale keď budeme ako Le Payaco hrať viac a dlhšie, teoreticky je možné, že niečo nové môže vzniknúť,“ tvrdí Martin Stempel.

Slovu comeback sa trio zatiaľ opatrne vyhýba. Budúcnosť značky LP závisí od toho ako dopadne štvrtkový konccert, aj od ďalších konkrétnych ponúk. „Na tom nie je nič zlé, hráme pesničky, ktoré máme radi, a keď to je dobre ohodnotené, máme peniaze na ďalšie projekty,“ vravía.

Podľa speváka Tomáša Slobodu bol rozchod prospešný. Dnes je vďaka nemu všetko otvorené a jednoduchšie: „Už nie sme zaťažení ambíciami ako kedysi. Každý z nás si robí to, čo chce. Teraz sme sa stretli a hráme si staré songy, ktoré máme stále radi.“