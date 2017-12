Na námestie v Bratislave smeruje tornádo

Pred vybudovaním pamätníka novembra 1989 chcú ísť na Námestie slobody umelci

5. okt 2011 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Hrací juke­box za jedno euro, korunovačná jama či tornádo chcú umelci na námestí pri Úrade vlády.

BRATISLAVA. Dva silné reflektory by osvetľovali zelený strom v centre námestia, alebo by sa tadiaľ preháňalo tornádo. Umelci navrhujú oživiť zanedbané bratislavské Námestie slobody.

„Chcela som vytvoriť niečo, čo by vizuálne nezaťažilo priestor,“ hovorí umelkyňa Ilona Németh, ktorá chce na námestí spustiť tornádo. Víroma pieskom sa inšpirovala niekdajším ľudovým názvom námestia Sahara. „Išlo by o prírodný jav, ktorý by sa pravidelne vracal.“ Tornádo by tvorili z umelej hmly, ktorú by rozfúkali.

Štekot psa aj Beethoven

Ľudia by na námestie mohli chodiť aj kvôli hudbe, hrať bude z juke-boxu, ktorý pre verejný priestor navrhol český umelec Krištof Kintera. „Určite by hral Sex Pistols, štekot psa, no i Beethovena a Straussa.“

Maďarský umelec Szabolcs Kisspál by priestor oživil protipólom ku korunovačnému pahorku. Vyhĺbil by ho na mieste niekdajšieho pomníku Gottwalda.

Návrhy umelcov vystavuje ešte do piatku Krokus galéria na Námestí 1. mája. Občianske združenie Verejný podstavec, ktoré už napríklad osadilo bustu Roberta Fica pred Istropolisom, chce niektoré z návrhov preniesť na námestie v najbližších dvoch rokoch.

Brzdou môžu byť úrady a povolenia. Krištof Kintera hovorí, že umiestniť sochu vo verejnom priestore je boj

s úradníkmi. „Nie je to len v Bratislave, ale aj v Prahe.“ Keď chcel na pražský Nuselský most umiestniť memento samovrahom, ktorí z neho skočili, potreboval asi štyridsať pečiatok.

Hlavná architekta Bratislavy Ingrid Konrad hovorí, že to chcú umelcom zjednodušiť. Magistrát vydá manuál o potrebných povoleniach.

Zanedbané najväčšie námestie v Bratislave patrí mestu, spravuje ho Staré Mesto.

Všetky návrhy umelcov sú len dočasné, námestie nezmenia natrvalo.

Pamätník novembru

Skupina osobností novembra 1989 tam navrhuje do roku 2014 vybudovať pamätník nežnej revolúcii. Starostka Starého Mesta na rozdiel od signatárov deklarácie presadzuje Námestie SNP.

„Jedno miesto neznesie dva symboly,“ reaguje na to iniciátor pamätníka a poslanec Peter Zajac (OKS).

Od kolotočov, cez fašizmus až ku Gottwaldovi Na námestí oslavovali Víťazný február aj Hlinkovu gardu. BRATISLAVA. Od Fürstenalle čiže Firšnál cez Saharu a Námestie Klementa Gottwalda až po Námestie slobody. Najväčšie námestie nemenilo len svoje názvy, ale aj poslanie. Do roku 1939 bolo na periférii mesta, organizovali tam ľudové zábavy, kolotoče, strelnice, hovorí Bohunka Koklesová historička umenia. Situácia sa zmenila počas vojnového slovenského štátu. „Spoločenské podujatia nahradili prehliadky Hlinkových gárd a Hlinkovej mládeže,“ dodáva Koklesová. Za socializmu dostal priestor nové meno, gigantický monument Gottwalda a fontánu Družba. Súsošie, ktoré reprezentovalo komunistický režim, strhli po nežnej revolúcii. Dnes chcú na námestie postaviť pamätník revolúcie, existuje aj iniciatíva presťahovať sem súsošie štúrovcov. Na Námestie by sa tak vrátila tvorba Tibora Bárfaya, ktorý bol aj autorom Gottwalda. Lucia Tkáčiková

2011 – KRIŠTOF KINTERA (CZ) . Súčasný český umelec ponúka Námestiu Slobody hudbu. Z juke boxu si budú môcť vyberať ľudia, čo chcú počuť za jedno euro. Kintera hovorí, že juke box by stál na námestí asi mesiac.

2011 – SZABOLCS KISSPÁL (HU). Maďarský umelec chce vytvoriť opačný korunovačný pahorok. Zabrať by mohol miesto nefungujúcej fontány. Zeminu z kopca by chcel poslať do sedemdesiatich bývalých žúp Uhorska.

2011 – ILONA NÉMETH (SK). Umelkyňa navrhla, aby sa na Námestie slobody pravidelne vracal divoký prírodný jav, tornádo či hmla. Vírenie prachu by pripomínalo ľuďom aj niekdajší ľudový názov priestoru Sahara.

Štyria umelci zo štyroch krajín ponúkajú oživenie Námestia Slobody. Výstava v Krokus galérii sa končí v piatok.

