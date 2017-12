Peter Breiner sa vracia na Slovensko

Do sveta pravého tanga sa Peter Breiner dlho dostával a dlho aj hľadal vhodných spoluhráčov. Druhý album skupiny Triango a koncertná šnúra potvrdzujú, že kúzlu tejto hudby prepadol naplno.

5. okt 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Známy hudobník urobil nový album Super Triango! a predstaví ho na turné.

Podobne ako mnohé iné zaujímavé projekty aj tento mal premiéru na festivale Konvergencie. Potom sa objavil na rôznych pódiách, od Pohody po Bratislavské jazzové dni. Že Triango nebude pre Petra Breinera, huslistu Stana Palúcha a akordeonistu Borisa Lenka jednorazovou záležitosťou, dokazuje aj ďalšia nahrávka a päť koncertov, ktoré trojicu muzikantov čakajú na budúci týždeň.

Pre kluby aj klasické koncertné sály

„Najprv to bola hudba, ktorá nepatrila do sféry mojich záujmov, ale skôr do relácie Hráme našim jubilantom. Hneď po vete …vnúčik Milanko posiela starým rodičom vrúcny bozk... Podobne, ako to bolo s vínom, som sa po mnohých rokoch dozvedel, že mi nechutilo preto, že to vlastne nebolo ozajstné tango, ale taká divná slovenská odroda. Stolové bezguľové,“ spomína Peter Breiner. „Keď som sa začal zoznamovať so skutočným, argentínskym tangom a jeho variáciami z iných pivníc, zistil som, že je to úplne ojedinelý úkaz. Hudba, ktorá obsahuje vášeň v miere nepoznanej v akomkoľvek inom hudobnom druhu či žánri.“

Breinerovou predstavou však neboli tangá v tradičnej podobe. Chcel ich hrať tak, aby mohli znieť v džezových kluboch aj v klasických koncertných sálach. V Stanovi Palúchovi a Borisovi Lenkovi našiel ideálnych spoluhráčov, ktorí rovnako zvládajú iskrivé improvizácie ako disciplinované hranie z nôt.

Všetci majú veľa skúseností s rôznou hudbou a radi voľne prekračujú žánrové hranice, takže si okamžite spolu sadli. Jasne to zachytáva debutová nahrávka z roku 2007.

Violončelové divy

Na turné, ktoré sa začne v pondelok, so sebou Triango berie svoje druhé CD, ktoré práve vychádza. Okrem skladieb latinskoamerických tango-klasikov na ňom nájdete napríklad melódiu Volver známu z rovnomenného filmu Pedra Almodóvara či diela Astora Piazzollu, ktorý tango vytiahol z tančiarní na koncertné pódiá.

Oproti debutovej nahrávke chýba autorské tango Petra Breinera a novinkou sú tri úpravy čínskych šlágrov z 30. rokov minulého storočia. Tie zmenili zvuk Trianga, je v nich totiž violončelo. Na album ho nahrala Tina Guo (tiež sa venuje klasike, no nemá problém s vystúpením s rockermi Foo Fighters), no na týchto koncertoch ju zastúpi iná Američanka s exotickými koreňmi Irina Chirkova (tá zase napríklad spolupracovala s rapperom Kanye Westom).

„Máme zapísané aranžmány s priestorom na improvizáciu, no aj spôsob, ako hráme zapísané aranžmány, je vždy trochu iný. Záleží na našej nálade, reakciách obecenstva a iných faktoroch,“ tvrdí Peter Breiner. „Kúzlo hrania v komornom ansámbli, ktorý improvizuje, spočíva v tom, že prichádzajú chvíle, keď jeden druhému 'čítame z mysle'. Vtedy prichádzajú naozaj veľké okamihy.“