Filmové premiéry

Tento týždeň idú do kín filmy: Elitní zabijaci, Dream House, Bez dychu.

5. okt 2011 o 16:45 (aš)

Elitní zabijaci, USA - Austrália, 116 min.

Ománsky šejk chce zlikvidovať príslušníkov britských jednotiek SAS, ktorí mu zabili synov. Aby získal bývalého špičkového nájomného vraha Dannyho (Jason Statham), rozohrá náročnú partiu, v ktorej je dôležitou figúrkou aj legendárny zabijak Hunter (Robert De Niro). Triler podľa románu Ranulpha Fiennesa (inšpirovaného údajne skutočnými udalosťami) je debutom Garyho McKendryho, nominovaného na Oscara za krátky film Everything in This Country Must (2004).

Dream House, USA, 90 min.

Na šesť Oscarov nominovaný írsky režisér Jim Sheridan (Moja ľavá noha, V mene otca) nakrútil v kanadskom Ontáriu americký triler s prvkami hororu. Vydavateľ Will Atenton (Daniel Craig) sa s manželkou Libby (Rachel Weisz) a dcérami presťahoval do vysnívaného starého domu v Novom Anglicku. Keď zistí, že sa tam kedysi stali vraždy, pustí sa do pátrania. Stopa vedie k susedke Ann (Naomi Watts). Spolu postupne odkrývajú pravdu. Je desivá a nebezpečná. Kritika v USA film zmietla.

Bez dychu, USA, 2011, 100 minút

Nathanovi Harperovi (Taylor Lautner) sa zrúti celý svet, keď zistí, že vlastne ani len netuší, kto v skutočnosti je. Vypátrať pravdu mu pomáha kamarátka Karen (Lily Collins), ale komplikujú ho vládni agenti a polícia. Mysteriózny akčný thriller nakrútil skúsený John Singleton (Drsný Shaft, Rýchlo a zbesilo 2) podľa scenára debutujúceho Shawna Christensena a so Sigourney Weaver v jednej z vedľajších úloh.