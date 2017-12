Melodický masový metal

Švédska Metallica u nás ukázala, že tvrdá hudba nemusí byť záležitosťou pre zopár skalných fanúšikov.

5. okt 2011

In Flames predviedli v bratislavskom klube MMCdobrý výkon a potešili fanúšikov tvrdších žánrov.(Zdroj: AUTOR)

Známa skupina In Flames sa po dvoch rokoch vrátila na Slovensko.

Melodický death metal navždy ostane spojený s mestom Göteborg, z ktorého pochádzajú kapely, ako sú Dark Tranqullity, At The Gates alebo In Flames. Poslední menovaní tento týždeň zavítali na Slovensko.

Oslava súčasnosti

Bratislavský klub MMC sa rýchlo zaplnil a okolo pol desiatej na pódium vyšla známa švédska pätica. Po povinných jazdách z aktuálneho albumu Sounds Of A Playground Fading na úvod sa sála rozhýbala v rytme hitu Trigger a odvtedy bolo približne šesť stoviek návštevníkov v neustálom vare.

Kto čakal, že skupina bude oslavovať hlavne bohatú minulosť, zrejme ostal sklamaný. Okrem výletov do deväťdesiatych rokov v podobe vynikajúcej The Hive alebo Inspid 2000 sa In Flames sústredili hlavne na tvorbu z posledných albumov. Celkovo zaznelo vyše dvadsať skladieb, viac ako na predchádzajúcom koncerte vo Viedni.

Frontman Anders Fridén síce nie je najlepším spevákom, ale čo ošvindľoval na nasamplovaných pomocných spevoch, vynahradil vtipným a uvoľneným vystupovaním.

Jeho krátke stand-upové príhovory medzi skladbami by zniesli porovnanie s Henrym Rollinsom. Pohotovo reagoval na divákov a napriek zjavnej jazykovej bariére zo strany publika sa mu darilo udržiavať dobrú atmosféru.

Ochrankár z iného sveta

Holohlavý pán v tričku security zrejme nevedel, ako to na metalových koncertoch chodí. Fanúšikov plávajúcich na rukách ostatných arogantne zhadzoval dolu a dosť hrubým spôsobom ich potom hádzal späť do davu.

Rozhorčený spevák Anders Fridén mu hneď vysvetlil, že ľudia sa prišli baviť na metalový koncert. „Neznamená to však, že môžete robiť čokoľvek,“ nezabudol zdôrazniť do bučiaceho publika.

In Flames sú švédskou Metallicou. Aktuálnou tvorbou sa priblížili masám a z koncertov už cítiť profesionálny prístup, ale ešte nie rutinu. Na svojom koncerte potvrdili, prečo sa stali slávnymi a dokázali predať vyše tri milióny albumov.