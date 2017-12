Wall Street by sa hodilo pochopiť

Leonardo DiCaprio by mal hrať v skutočnom príbehu o burzovom podvodníkovi.

5. okt 2011 o 17:29 Kristína Kúdelová

Môj príbeh by mohol poslúžiť ako bájka s ponaučením, hovorí maklér, ktorý sa z Wall Street dostal do väzenia. Oliver Stone má však s takýmito filmami iné skúsenosti.

Jordan Belfort mal už dvadsaťpäť rokov, keď jeho rodičia čakali, kedy konečne dostane rozum a bude zodpovedný. Cesta za týmto cieľom nebola priama, ale skôr filmovo dramatická. Čoskoro si ňou Belfort prejde znovu - keď sa o ňom nakrúti film a on sa bude pozerať, ako to zahrá Leonardo DiCaprio.

„Bude to bájka s ponaučením,“ povedal agentúre Reuters.

Kým je všetko o. k.

V časoch nezodpovednej mladosti Belfort pracoval na burze a zarábal päťdesiat miliónov ročne. Vraví, že si vtedy plnil všetky tínedžerské sny a fantázie, medzi nimi boli večierky, sex s podriadenými ženami, drogy. „Urobil som niekoľko zlých rozhodnutí a skončil som vo väzení.“

V roku 1998 ho zatkli za spreneveru peňazí, škody, ktoré spôsobil investorom, vyčíslili na 200 miliónov dolárov. Keď prešiel sebareflexiou, napísal memoáre The Wolf of Wall Street (Vlk z Wall Street). So svojím zbeletrizovaným životopisom nemal problém zaujať aj hollywoodskych filmárov, o také pamäti mali mnohí záujem. Okrem Leonarda DiCapria sa hlásil aj Brad Pitt, za režiséra sa ponúkol Martin Scorsese.

Hoci producenti počítajú, že takýto film prinesie predovšetkým zisk, on si myslí, že by mohol poslúžiť ako prevencia pred ďalšími stratami finančných inštitúcií po celom svete. Najmä ak sa mu podarí upozorniť na to, že proces korupcie je pomalý, nebadaný. „Dušu nestratíte za jednu noc,“ hovorí Belfort. „Najprv robíte drobné kroky a všetko sa vám zdá absolútne o. k. Lenže postupne ich predlžujete a zrazu začnete robiť veci, o ktorých ste si mysleli, že ich v živote neurobíte.“

To bola irónia

Kedysi na burze pracoval režisér Oliver Stone. Dokonca aj jeho otec bol dlho finančným agentom, ale ešte v časoch, keď sa obchody uzatvárali na papieri, a nie cez počítače. O Wall Street nakrútil Stone dva filmy a aj ich takto prosto nazval: Wall Street. (Pokračovanie malo podtitul Peniaze nikdy nespia.)

Ten prvý z roku 1987 je morálne znepokojujúci a patrí medzi jeho najlepšie filmy. V ňom rozpráva o finančných špekuláciách jednotlivcov - v tom druhom, nakrútenom len pred rokom a pol, už hovorí o špekuláciách a podvodoch bánk. „Kedysi som bol ochotný pripustiť, že kapitalizmus je najlepší a napriek všetkému funkčný systém,“ hovoril Stone na festivale v Cannes. „Dnes si už nemyslím, že je funkčný. Po krachu v roku 2008 som si myslel, že sa po takej kríze zrúti. Ale on sa nezrútil. Iba sa zhoršil.“ Tým chcel vysvetliť, prečo sa k téme podvodov na burze vrátil, hoci prvý Wall Street bol v zásade bezchybný a všetko, čo v ňom kedysi dávno povedal, stále platilo.

Druhým a rovnako závažným dôvodom nakrútiť pokračovanie však bolo, že sa napriek úspechu v kinách Oliver Stone cítil nepochopený. Keď do podtitulu Wall Street napísal: „Je chamtivosť dobrá?“, nepredpokladal, že diváci nevytušia jeho iróniu. Od premiéry až doteraz za ním chodili mladí muži s vďačnými slovami. Vraveli, že keby jeho film nevideli, možno by dnes takí úspešní neboli. Nikdy by nezatúžili po kariére finančného makléra.