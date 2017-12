Le Payaco 2011 – viac silná značka než fungujúca kapela

V lete na Pohode to bol odvážny nápad, ktorý vyšiel až nečakane dobre. A tak sa skupina Le Payaco rozhodla urobiť si vlastný koncert v bratislavskom MMC klube. Ani po ňom sa však nedá hovoriť o comebacku.

8. okt 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Bol to večer s jedinou ambíciou – zahrať si. Potvrdil, že pesničky Le Payaco stále fungujú, sama kapela už je však zoskupením troch rôznych muzikantov.

Keď prišlo vo štvrtok večer na tradičnú predstavovačku muzikantov, pripomínalo to skôr reprezentačný zraz futbalistov. Aj každý z trojice Tomáš Sloboda, Martin Stempel a Juraj Vitéz dnes hrá vo svojom vlastnom klube (v skupinách Sounds Like This, Diego a Datasystém, ako si sami rovno z pódia urobili reklamu), kde je vzájomná súhra hráčov a motivácia oveľa silnejšia.

Le Payaco sú jednoducho v roku 2011 oveľa viac značkou než živou skupinou. Čakať od nich nové pesničky je naivné, no väčšina z tých starých stále funguje. Okrem refrénu hitovky Dobrý večer, priatelia nadšené publikum s kapelou odspievalo aj iné hitovky.

Vo veľmi slušne zaplnenej sále sa inak dalo vidieť nezvyčajne veľa muzikantov. Na rozdiel od Pohody, tento koncert nebol výnimočná udalosť, skôr o klubový večer so všetkým, čo k tomu patrí. Vrátane typického vtipkovania kapely, ktorá dokola skloňovala dve hlášky „Iba o láske dnes chceme spievať vám“ a „Vyveďte ty hipíky ven“.

Zohranosť už je lepšia, ale ešte stále vzdialená časom, keď si „pajáci“ mohli dovoliť veselo džemovať. Nedá sa však povedať, či by pomohlo viac skúšok. Že sa niektoré pesničky už takmer zmenili na coververzie, je aj prirodzené. Po desiatich rokoch každý muzikant cíti svoju starú hudbu trochu inak.

Asi najlepšie vyšla postupne gradujúca anglická pesnička She, silne vyzneli aj Mierna letná citlivosť či Nesmrteľne jedovatá. Škoda prílišného naťahovania prídavkov, v ktorých už trio zmohla (spoločenská) únava.

Z predkoncertných vyjadrení Le Payaco bolo jasné, že pre nich samých to bude test, čo vlastne ďalej. Minimálne jeden ďalší koncert do konca roka už je istý a pravdepodobne budú nejaké tie „večierky firemné“, hoci na koncerte tento hit nezaznel.