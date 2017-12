Z dobových recenzií

Ide o komerčný, s profesionálnou rutinou urobený film. Obecenstvu, ktoré si ho obľúbi, prinesie dve hodiny striedavo vkusnej a vtipnej zábavy. Vo veselohernej tvorbe, ktorá, ako sme už konštatovali, nie je príliš na výške, nerobí síce prevrat, ale v týchto hraniciach môžeme ho považovať za pomerný úspech.

B. Abrahámová

5. marca 1959

Večerník, Bratislava

Autori filmu mali bezpochyby tie najlepšie úmysly. Počas svojej práce sa však nechali strhnúť lacnou snahou vyvolať smiech za každú cenu, čo sa im často, ani za túto cenu nedarí. Je isto správne, že chceme pobaviť diváka bez toho, že by sme mu príliš zaťažovali nervy. No nesmie to byť na úkor pravdivosti.

A. Malina

5. marca 1959

Obrana Lidu, Praha

Našťastie (divákov) tento príbeh nevyznieva v kine tak mravoučne ako v krátkom resumé, naopak, sympatická a nesporne kladná myšlienka sa hádam až prišikovne skrýva uprostred série zábavných epizód nepriamo na ňu nadviazaných motívom honby za peniazmi na tikety.

A. Kalinová

14. marca 1959

Kultúrny život, Bratislava

Šťastie príde v nedeľu vychádza v ústrety divákovi. Snaží sa využiť všetko, na čom by sa divák mohol zabaviť, čo by mu mohlo konvenovať. Ide dolu, k divákovi, namiesto toho, aby diváka ťahal so sebou hore, vyššie, aby mu niečo odhaľoval, s niečím ho oboznamoval, na niečo nové upozorňoval.

Miroslav Janek

12. marca 1959

Život, Bratislava

A iste treba vziať do úvahy, že predstaviteľ Vrabca, A. Mrvečka sa vžil do svojej úlohy najlepšie a podáva ju so svojráznym temperamentom. Iba jeho slovník je prichuligánsky.

Igor Vlha

Film a divadlo, č. 3, 1959