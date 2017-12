Jazz ide do škôl

Október je opäť mesiacom džezu. Okrem tradičného festivalu je tu aj netradičný projekt.

9. okt 2011 o 14:59 kul

BRATISLAVA. V piatich stredných školách sa oddnes do 18. októbra predstaví projekt Jazz ide do školy. Speváčka Lucia Lužinská s tradičnými spoluhráčmi Borisom Čellárom (gitara) a Robertom Raganom (kontrabas) interaktívnou a nenásilnou formou predstavujú mladej generácii tento hudobný žáner. Sú to vlastne koncerty s rozšíreným sprievodným slovom, komentármi a ukážkami. Tento rok s triom po Slovensku cestujú dvaja hostia – slovinský pianista Gregor Fticar a americký bubeník T. Howard Curtis. Prvé vystúpenie je dnes v Banskej Bystrici, nasledujú Žilina, Bratislava, Trnava a Komárno. Začiatok je vždy o 11.00 h, vstup je voľný. Viac info na www.jazz.sk.7