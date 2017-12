Nové knihy

Ľubomír Feldek vydáva publicistické texty, Václav Havel svoje hry a Sándor Márai posiela psíka k psychoanalytikovi.

9. okt 2011 o 15:01 Alexander Balogh, (ba)

Ľubomír Feldek: Keď vládzeš ísť, aj keď si musíš nadísť

Ikar, 2011

Pre výber publicistických textov z posledných pätnástich rokov (rozdelených do kapitol V Prahe u Feldekovcov, O slovách, On the Road a Dnes píše) si Feldek vypožičal verš z básne Rudyarda Kiplinga Keď. Zhruba stovku fejtónov obohatil o niekoľko básnických prekladov a dve poklony - v úvodnom slove manželke Oľge a netradičným spôsobom Rudovi Slobodovi, keď namiesto doslovu zaradil jeho báseň Kentaur.

Jana Podstavková: Pajštún

Slovenská hradovedná spoločnosť ASA - Academica Societas Acropolitana, 2011, ilustrácie Gabriela Kravcová

Detské leporelo, ktorého príbeh bol spracovaný podľa povestí a historických udalostí, je prechádzkou po hrade Pajštún. Úvodný diel edície o ohrozených slovenských hradných ruinách Miznúce poklady je však vďaka vloženému hárku aj cenným zdrojom informácií pre dospelých, ktorí tu nájdu podobu hradu v renesancii, keď bola pôvodne staroveká stavba úplne zmenená, jeho pôdorys či erby majiteľov.

Václav Havel: Hry 3

Větrné mlýny, 2011

Šestica jednoaktoviek uzatvára súborné trojzväzkové vydávanie všetkých doterajších Havlových hier v tomto brnianskom nakladateľstve. Okrem najznámejších - Audience a Vernisáž z polovice 70. rokov s hrdinom Ferdinandom Vaněkom, autorovým alter egom - je tu jeho jediná rozhlasová hra Anděl strážný a jediná televízna Motýl na anténě, ďalej Protest a Chyba. Túto miniatúru napísal Havel v roku 1983 po návrate zo štvorročného väzenia.

Sándor Márai: Čutora

Kalligram, 2011, preklad Jitka Rožňová

Darovať psa niekomu nie je až také výnimočné, podobná vec sa udiala aj v istej budínskej rodine. Psík Čutora však darujúcemu manželovi a obdarovanej manželke prinesie do ich života viac prekvapení, než je obvyklé. „Nie je vylúčené, že váš pes trpí oidipovským komplexom,“ oznámi im napríklad ryšavá psychoanalytička. A nevylúči možnosť, že pes raz možno sám vyhľadá a začne navštevovať psychoanalytickú ambulanciu.