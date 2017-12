Robia síce kadečo divné, no nie hlúpe

Zvyšok skupiny AMO nahral album Positive

9. okt 2011 o 15:08 Tomáš Prokopčák

Už to nie zaujímavý hiphop, ale skôr inteligentná zábava pre masy. Skupinu AMO preto môžu hrať aj komerčné rádiá.

BRATISLAVA. Ak by ste chceli pochopiť slovenský hiphop, jeho vývoj, vzostup aj pád, nemusíte poznať celú scénu. Stačí, ak sa pozriete na príbeh niektorých kapiel, obzvlášť dobrý príkladom je AMO.

Kedysi trojica, ktorá začínala v inom zoskupení, je dnes len duo rapperov a producentov Opak a Moe. Kým prvý je považovaný za univerzálneho hudobníka, ktorý pracoval nielen na vlastných či cudzích skladbách, ale aj na muzikáli či balete pre Národné divadlo, druhý zasa za jedného z najšikovnejších a najuniverzálnejších domácich rapperov.

Slovenský Karibik

Dvaja z pôvodnej trojice prišli k muzike z prostredia graffiti, pomáhali - vrátane producenta a dídžeja Viktora Hazarda - rozbiehať svojský domáci hiphopový boom.

Nahrali známu skladbu Bratislava, potom zaujímavé, ale relatívne konvenčné rapové albumy a dnes robia hudbu, ktorá má bližšie k popu ako k rapu. A ktorá je viac dancehallom či ska ako hiphopom. Ale najmä je to muzika, ktorá cieli viac na poslucháčov komerčných rádií než na nejakú uzavretú a aktuálne znovu skôr alternatívnu scénu rapperov.

Nový album AMO je totiž nahrávkou, na ktorej sa síce formálne rapuje, no len ťažko ju možno nazvať hiphopovou.

V mnohých skladbách cítiť vplyv Karibiku, slnka a mora, márne by ste čakali ťažké sociálne témy. AMO nechce zmeniť svet, neponúka ani záblesky a príbehy z mestských barov. Kapela pokukuje po reggae a všetkom, čo z neho vzišlo. Zabáva sa svetom, kde poskakujú celebrity – svojou účasťou na Slávikoch sa sama stala jeho súčasťou. A robí to na rozdiel od iných inteligentne.

Dobrý strednoprúd?

„Robíme hudbu, nech ľudia tancujú a nech sa bavia,“ frázuje v skladbe Swing Moe. „Nepoznám noty, skladám dvoma prstami, mi stačia. Vravia, že AMO je iné, robí kadečo divné, že by s tým mali skončiť najlepšie ihneď.“

Positiv je naozaj nahrávka, ktorá sa líši takmer od všetkého, čo sa u nás nazýva hiphopom. Jej priaznivcami možno naozaj budú viac poslucháči Rádia Express než Rádia_FM. Je to jednoducho hiphop pre masy. To však ešte neznamená, že to musí byť hlúpa alebo nudná hudba, skôr naopak.