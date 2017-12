Zomrel Juraj Hrubant

Bol dlhoročným sólistom a neskôr aj riaditeľom Opery Slovenského národného divadla.

11. okt 2011 o 17:23 TASR

Patril medzi najvýraznejších a najvyťaženejších spevákov. Po konci aktívnej kariéry pôsobil aj ako umelecký šéf operného súboru SND.

BRATISLAVA. Vo veku 75 rokov zomrel dlhoročný sólista a neskôr šéf Opery SND Juraj Hrubant. Patril medzi najvýraznejších a najvyťaženejších spevákov a po skončení kariéry sa presadil aj ako riaditeľ súboru.

Narodil sa 20. júla 1936 v Tábore. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave vyštudoval operný spev. Už ako študent hosťoval v opere SND, kde začal svoju profesionálnu kariéru hneď po skončení štúdia v roku 1963. V roku 1965 sa stal sólistom Štátnej opery v Lipsku, kde pôsobil do roku 1969, následne až do roku 1982 ako stály hosť. Od roku 1977 hosťoval pravidelne v Štátnej opere Berlín.

Ako skvelý barytonista prejavoval Hrubant spevácke aj herecké kvality v mnohých významných úlohách na scéne Opery SND aj na významných zahraničných scénach. Jeho umenie zohralo dôležitú úlohu aj v slovenských operných dielach. V opere Eugena Suchoňa Svätopluk spieval mimoriadne náročnú úlohu Mojmíra, výrazné postavy vytvoril v operách Jána Cikkera. Na scéne Opery SND naštudoval vyše 70 premiérových inscenácií.

V roku 1989 sa stal Juraj Hrubant umeleckým šéfom Opery SND, neskôr jej riaditeľom. Na tomto poste pôsobil (s prestávkou rokov 1996 1998) až do roku 2002, do odchodu do dôchodku. Pod vedením bývalého riaditeľa Opery SND prvá slovenská operná scéna získala mnoho ocenení doma aj v zahraničí. Medzi najdôležitejšie patrí cena kritiky na Edinburskom festivale (1990), Cena Wilhelma Furtwänglera v Nemecku (1994) a ďalšie. Juraj Hrubant získal aj osobné ocenenia doma aj v zahraničí, medzi nimi Čestný kríž za vedu a kultúru Rakúskej republiky, na začiatku tohto roka sa stal jedným z prvých držiteľov Ceny Minerva Crystallinus udeľovanej SND.