Čo pozeráme: Chopper

Jeden filmový príbeh o mužskom egu.

12. okt 2011 o 16:23 Kristína Kúdelová

Podľa knižky From The Inside nakrútil v roku 2000 Andrew Dominik film Chopper. Skvostný je v ňom Eric Bana v hlavnej úlohe, a tou hlavnou postavou je Mark „Chopper“ Read, najslávnejší austrálsky trestanec a autor tejto knižky. Okrem veľkého ega mával aj výčitky z vraždy, ale vždy až po čine. O sebe hovoril, že má romantický zmysel pre spravodlivosť, a keď sa prechádzal so ženou, zaujal tú časť chodníka, ktorá je bližšie k ceste. Tak ako v starých časoch, aby sa dáma nezašpinila blatom od koča.

Pochopili to aj pri výrobe šarmantného českého dabingu, keď jeho slová „I am fucking sorry“ preložili ako „Mimoriadne ma to mrzí“.

Chopper je pekný film o smiešnom a zároveň strašidelnom mužovi, ktorý sa chvastal tým, že napriek nedostatkom z gramatiky napísal najpredávanejšiu knižku v krajine. Čo bola pravda, a preto bol aj televíznou hviezdou. Lenže aj jemu docvaklo, že keď sa vysielanie skončilo, on zostal sám a vo väzení.