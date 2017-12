Aj Traja mušketieri už sú v 3D

Je to pozerateľný akčný film, v ktorom známe mená hrajú len vedľajšie úlohy.

13. okt 2011 o 17:47 Robert Dyda

Máme tu ďalšie spracovanie šermiarskych súbojov za kráľa a česť. Keď pripustíte, že nejde o historickú vernosť a logiku, iba o čistú zábavu, nebudete sklamaní.

Keď Alexander Dumas písal svoj slávny príbeh, snažil sa ho obsadiť skutočnými postavami a udalosťami. Kardináli Richelieu a Mazarin naozaj žili, aj D’Artagnan, Athos, Porthos a Aramis sú opísaní podľa reálnych mušketierov. Napriek tomu by ste na skúške dejepisu s ich knižným príbehom neobstáli. A po návšteve aktuálneho 3D filmu sa o to nepokúšajte ani náhodou.

Film ako playstation

Dej sa začína v Benátkach, kde sa trojica mušketierov bez D’Artagnana spolu s Mylady snaží ukradnúť plány Leonarda daVinci na zostrojenie bojovej vzducholode. Keď Milla Jovovich uteká cez dážď guliek, je aj tomu najmenej náročnému divákovi jasné, že logiku musí vypnúť a len sa zabávať.

Ak je niečo notoricky známe, máte v zásade dve možnosti, ako sa s tým vyrovnať, ak sa nechcete opakovať. Spáchať paródiu alebo vymyslieť si niečo také absurdné, až to bude uveriteľné. Scénaristi sa rozhodli zlomiť kánon žánru, ktorý v roku 1973 nastavil Richard Lester. Vzducholoď nad filmovým Versailles predstavuje presne tú pridanú hodnotu, pre ktorú sa oplatí Troch mušketierov vidieť.

Rozhodujúci šermiarsky súboj D’Artagnana s jednookým Rochefortom na streche Notre Dame dokonale zapadá do zvoleného žánru a bude sa páčiť mladému publiku, ktoré je na podobné scény zvyknuté z playstation hier.

Paul W. S. Anderson nakrútil pozerateľný akčný film, ktorému 3D skôr pridalo, ako ublížilo. Stredoveké uličky bavorského Bambergu zmenil na Paríž a uveriteľné sú aj digitálne verzie Notre Dame a londýnskeho Toweru. Vďaka skúsenosti s akčnými filmami (Mortal Kombat, Resident Evil) diváka nenudí.

Herecké obsadenie je tak trochu zvláštne, kým v predchádzajúcich spracovaniach boli hlavné postavy obsadené plus mínus rovnakou ligou, teraz režisér stavil na neznáme tváre. Ak vám hovoria niečo mená Logan Lerman (D'Artagnan), Ray Stevenson (Porthos), Matthew Macfadyen (Athos), Luke Evans (Aramis), nepatríte medzi konzumných divákov.

Bude to trilógia

Hviezdami filmu sú len politickí súperi – francúzsky kardinál a anglický vojvoda, s dvojitou špiónkou za ich chrbtami. Christopher Waltz sa snaží priblížiť geniálnemu démonovi z Tarantinových Nehanebných bastardov, ale jeho Richelieu je viac smiešna figúrka z komédie Štyria sluhovia a štyria mušketieri ako prešibaný intrigán.

Svoju manželku obsadil Anderson do tradičnej úlohy smrtiaceho stroja, no Milla Jovovich ako Mylady de Winter nemá charizmu svojej predchodkyne Faye Dunaway. Najviac si svoju postavu vychutnáva Orlando Bloom ako Buckingham. Francúzskeho kráľa dostáva do mdlôb farbami svojho oblečenia a jediná vec, ktorá v ňom dokáže vyvolať vášeň, je moc. Keď sa so vzdušnou flotilou vrhá zasadiť spätný úder, neviete, či sa viac teší on, alebo vy.

Kým Dumas postupne pridával ďalšie pokračovania svojho príbehu až po záujme čitateľov, noví mušketieri sú plánovaní už teraz ako trilógia. Jej prvý diel má slovenskú premiéru 20. októbra.