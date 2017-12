Kam chodíme

Bratislava bola minulý týždeň v znamení tanca.

13. okt 2011 o 17:52 Zuzana Uličianska

Bratislava sa minulý týždeň roztancovala nevídaným spôsobom nielen vďaka festivalu Bratislava v pohybe. Bolo ťažké rozhodnúť sa, či dať prednosť večeru Japan is here v divadle elledanse, alebo kórejskému súboru Dance Chang, ktorý priniesol do Bratislavy výmenný projekt OASIS.

Ak ste si zvolili druhú možnosť, produkcia Mutt vás zaviedla do smutného sveta bezdomovcov, ľudí hľadajúcich prácu, ukázala život, v ktorom sa bijeme o psie misky jedla. Choreograf Kim Nam Jin sa hlási k menám ako Win Vandekeybus či Sidi Larbi Cherkaoui, no jeho tanečníci majú za sebou ázijsky dril. Exoticky a zároveň veľmi moderne pôsobil živý hudobný sprievod, miestami sme dostali aj nádhernú dávku vizuálnych efektov. Ani akrobatické výstupy neboli samoúčelné. Prvýkrát som vnímala artistu na závesných šáloch ako osamelého trpiaceho človeka.

Dva dni po tomto silnom zážitku ukončilo festival Bratislava v pohybe energetické vystúpenie Les SlovaKs s ich Journey Home, v ktorej nadviazali na štýl svojej predchádzajúcej produkcie. Naši špičkoví tanečníci pôsobiaci v Belgicku opäť priniesli radosť z improvizácie a ironický pohľad na podoby mužstva a nášho folklóru. Azda neuvidíme niečo podobne zaujímavé zasa až o rok.