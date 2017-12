Chcem sa venovať projektom, ktoré som odkladal

Ako tvorím Hudobník Jozef Lupták

Konvergencie sú známe ako nadžánrový hudobný festival, ktorého šéfom je violončelista Jozef Lupták. Na nedávnom dvanástom ročníku sa jeho pozícia trochu zmenila: „Hral som menej a keďže išlo najmä o fungujúce projekty, viac som si festival užil ako poslucháč a mohol sa venovať ľuďom. Išlo o cielené rozhodnutie, aby sa festival nestal iba fabrikou na hudbu.“

Konvergencie sú zaujímavé aj novými projektmi. Tu mali napríklad premiéru Triango Petra Breinera či Chasidské piesne, znela tu aj stará rómska hudba v spojení s klasikou. Práve projekt známy ako AfterPhurikane bude mať pokračovanie – s Janou Kirschnerovou a Eddiem Stevensom.

„S Eddiem som sa zoznámil na Pohode. Pre mňa bol muzikant, až neskôr som zistil, že sú s Janou partneri,“ vraví s úsmevom Jozef Lupták. „Keď nás počuli hrať na Koncerte pre všímavých, dostali nápad spojiť to. Najskôr malo ísť iba o spoločné turné, ale na Konvergenciách sme si zahrali pesničku Kali som, kali som, čo je vlastne Láska, bože, láska. Janka spievala v slovenčine, Marcelka Dreveňáková po rómsky a potom dvojhlasne. Bolo to krásne.“

Keďže čaro zafungovalo, naskúšajú viac piesní a v decembri idú koncertovať. Už to nebudú dve kapely, ale jeden projekt. Jana Kirschner a rómski speváci, Eddie Stevens na klávesoch a Jozef Lupták s violončelom. „Najskôr zahráme set s AfterPhurikane, potom my s Jankou a Eddiem a na záver všetci spolu.“

O AfterPhurikane je záujem aj v zahraničí. „Minulý týždeň sme hrali vo švajčiarskom Lugane. Diváci boli najskôr odmeraní, ale po tretej pesničke sa chytili. Na záver sa úplne roztopili a spievali s nami. V novembri ideme do Kasselu.“

Do konca roka ešte Jozefa Luptáka čaká miniturné s Chasidskými piesňami a dva večery v košickej filharmónii. Zahrá si s ňou Ligetiho Koncert pre violončelo a orchester plus dvojkoncert s huslistom Milanom Paľom od Jevgenija Iršaia.

Okrem toho sa chce pustiť do projektov, ktoré dlho odkladal. „Hrozne rád by som dokončil ďalšie CD. V mojej mysli je to trilógia. Začali ju Bachove suity a album s presahmi klasiky a improvizácií, teraz mám v pláne čisté improvizácie,“ hovorí. „A potom sa chcem venovať aj nahrávke Bartók – Dohnányi či piatim sólovým koncertom od slovenských skladateľov a ďalším projektom vrátane Konvergencií.“