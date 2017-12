Je to vírus, nie Godzilla

Steven Soderbergh si predstavuje svet so smrteľnou epidémiou

14. okt 2011 o 15:50 Kristína Kúdelová

Niekedy sa mu vôbec nechcelo vstať a ísť nakrútiť ďalší záber. Keď to prekonal, dokončil Steven Soderbergh triler Nákaza. Budúci týždeň je u nás.

Od istého času si americký režisér Steven Soderbergh častejšie umýva ruky. Dozvedel sa, že pôsobenie mydla vydrží tak tri minúty a že keď sa v zamyslení dotýka tváre, prenáša na seba milión ďalších baktérií. Ešte síce neprepadol hygienickej obsesii, ale v predchrípkovom období má predsa len jednu radu: „Keď sa nebudete chytať v okolí krku, máte oveľa väčšiu šancu, že nebudete chorí.“

Soderbergh má prosto za sebou nakrúcanie filmu Nákaza a veľa pri tom konzultoval s odborníkmi. Je to len pravdepodobný príbeh, zatiaľ nie pravdivý, a hovorí o tom, ako sa neznámy vírus bleskovo presúva z jednej svetovej metropoly do druhej – najprv sa prejaví vo zvýšenej teplote, po pár dňoch zabíja.

Čo je v tej vakcíne

„Je to King Kong, Godzilla aj Frankenstein v jednom,“ hovorí jeden Soderberghov hrdina, pretože tento vírus nepripomína ľuďom nič, s čím by už mali nejaké skúsenosti. Lekárske analýzy a štúdie sú utajené, nie je ani známe, čo obsahujú vakcíny, vie sa iba, že niekto ich dostane prednostne, niekomu sa neujdú. Soderbergh rozvíja predstavy, ako sa novej hrozbe prispôsobí spoločnosť, ako zareagujú ľudia pri moci a ako amatéri na blogoch.

„Sám som ako divák šťastnejší, keď je svet vo filme detailne premyslený a presvedčivý,“ vysvetľoval agentúre Reuters, prečo sa tak veľmi potreboval radiť s odborníkmi. „V kine by to mala byť jazda, a nemala by sa skončiť, hneď ako sa rozsvietia svetlá. Mám rád, keď sa ešte chvíľu musím držať operadla.“

Mal Oscara, ale radosť nie

Nedávno mal Soderbergh v našich kinách náročný projekt – dvojdielny film o Che Guevarovi. V porovnaní s nimi vyzerá Nákaza ako jednoduchý triler, ale aj to je film o komplexnej téme, akurát, že o nej vedel rozprávať s ľahkosťou. V podstate nemá hlavného hrdinu, hlavné postavy bez zjavnej exhibície hrajú Matt Damon, Jude Law a aj oscarové herečky Kate Winslet a Marion Cotillard.

U nás sa film začne premietať budúci týždeň, úspešnú premiéru mal minulý mesiac na festivale v Benátkach.

Predtým Soderbergh vravel, že s réžiou končí, pretože je unavený a v stave, ktorý už pred rokmi opísal v knižke Down and Dirty: „Radšej by som si niekedy strelil do hlavy, ako by som mal vyliezť z karavanu a nakrútiť ďalší záber“. Má Zlatú palmu z Cannes za Sex, lži a video aj Oscara za Traffic, ale to mu nenahradilo stratenú radosť a „entuziazmus amatéra“.

V Benátkach to zmiernil, dá si iba dlhšie voľno, povedal. Keď dokončí rozrobené projekty, začne si špiniť ruky farbami. Bude maľovať.