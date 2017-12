Britský herec George Baker hral v Bondovkách

Mnohé filmy, v ktorých britský herec hral, sme videli aj u nás. Detektívky boli politicky neutrálne.

14. okt 2011 o 20:43 Peter Zeman

*1. 4. 1931 - †7. 10. 2011

George Baker sa narodil v bulharskej Varne, kde bol jeho otec britským vicekonzulom. Keď sa v roku 1939 začala svetová vojna, ušla matka aj s Georgom a jeho štyrmi súrodencami do Británie.

Otca odvtedy nevideli, pravdepodobne padol vo vojne. Do školy začal George chodiť v Lancingu, v malom mestečku na juhovýchode britských ostrovov. Tam aj objavil svoju záľubu k literatúre a herectvu. Ani jeho štúdium strojného inžinierstva ho napokon neodradilo od spolupráce s filmovou spoločnosťou United Artists a prvú väčšiu rolu dostal v roku 1958 vo filme The Moonraker.

Zo známych filmových titulov či televíznych seriálov, v ktorých Baker účinkoval, spomeňme tri filmy zo série James Bond 007 - Žijeme len dvakrát (spolupracovník NASA, 1967), V službách jej veličenstva (sir Hilary Bray, heraldik, 1969) a Agent, ktorý ma miloval (kpt. Benson, veliteľ ponorky, 1977), ďalej 12-dielny TV seriál Ja, Claudius (1976), kde hrá vládcu Tibéria, seriál mal mimoriadny úspech po celom svete.

Účinkoval aj v seriáli Doctor Who, ktorý sa realizoval od roku 1963 do roku 1989 a vďaka 2005 pokračovaniam sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov. Epizódne úlohy mal aj v Komisárovi Maigretovi. V Anglicku bol Baker mimoriadne obľúbený v úlohe policajta, detektívneho inšpektora Rega Wexforda, ktorého stvárňoval od roku 1987 do roku 2000 celkom v 23 filmoch. Tretíkrát sa Baker oženil v roku 1993. Zomrel na zápal pľúc.