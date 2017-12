Minifestival Electronic Beats sa vrátil do Bratislavy

Festival Electronic Beats sa obnovil. V Bratislave vystúpila elektronická dvojica Lamb, ešte lepší bol predskokan Apparat.

16. okt 2011 o 15:50 Tomáš Prokopčák

Festival Electronic Beats sa obnovil. Ukázal, že nie všetky dobré veci musia iba zanikať.

Slávna elektronická dvojica Lamb v júli vystupovala na trenčianskom festivale Pohoda. Človeku teda napadá otázka, aký má zmysel priviesť na Slovensku tú istú „veľkú“ kapelu v priebehu niekoľkých mesiacov. Ak ste však v noci zo soboty na nedeľu navštívili týždne vopred vypredaný bratislavský minifestival Electronic Beats, zrejme ste to zistili. Ponúkajú veľmi príjemnú zábavu.

Festival Electronic Beats priniesol v sobotu do hlavného mesta Lamb a Apparat s kapelou. Predskakovali im dánski Who Made Who a slovenský projekt Dynamo Team.

Energia a pesničky

Andy Barlow a Lou Rhodes vytvorili v druhej polovici deväťdesiatych rokov jednu zo zásadných kapiel súčasnej a nielen elektronickej hudby. Obyčajné pesničky obliekli do obalu z pípajúcich a bubnujúcich elektromašiniek a nahrali niekoľko globálnych hitov.

Ak by ste čakali v klube MMC intímnu polohu, mohli ste byť sklamaní. Namiesto skladieb, ktoré by sa vás nesmelo dotýkali, tlačil freneticky poskakujúci Barlow do ľudí až raveovú energiu.

Lou Rhodes pritom spievala o láske a skôr by ste čakali jemnú atmosféru, nie pokus o útok na ušné bubienky. Lenže najčudnejšie na tom bolo, že ono to naozaj fungovalo – aj keď vám uši brneli a po ceste domov v nich pískalo.

„Je fajn občas vystúpiť aj v takomto stredne veľkom priestore. Ľuďom môžete vidieť do tváre,“ prihovárala sa Lou Rhodes bratislavskému publiku. A Andy kričal, že ide o ich najlepší koncert za posledné roky a že„buďte takí dobrí, ja si vás musím odfotiť na náš Facebook“.

Apparat ako hviezda

Pred tromi rokmi Electronic Beats priviezli do Bratislavy Underworld, no hlavnou hviezdou sa paradoxne stali berlínski Modeselektor.

Čosi podobné sa zopakovalo aj teraz. Sascha Ring alias Apparat, ktorý práve spolu s Modeselektor vystupoval na festivale Wilsonic v projekte Moderat a ktorý Lambu predskakoval, predviedol spolu s trojicou hudobníkov ešte silnejší koncert. Po Apparat zostali Lamb veľmi príjemným, ale predsa len trochu jednoduchým vystúpením.

Nemecký hudobník aj vďaka skladbám z čerstvého albumu The Devil’s Walk predviedol, ako možno spojiť postrokenrol, elektroniku a silné pesničkárstvo.

Vo výbornom nazvučení zneli jeho skladby podobne čisto ako na minulomesačnom albume, mohli ste cítiť všetky zvukové plochy, ktoré Apparat do skladieb ukladá. Dalo sa zavrieť oči a predstavovať si, ako by asi dnes mohla vyzerať diablova prechádzka zo Shelleyho básne (po ktorej je album nazvaný).

Návrat tradície?

Pred rokmi sa skončil v hlavnom meste festival Wilsonic. Electronic Beats však môžeme pokojne nazvať jeho pokračovaním. Alebo jeho ďalšou microverziou, bez ohľadu na oficiálny názov či frustrujúcu krížovú projekciu mobilného operátora, ktorý to celé (spolu)platil.

Samozrejme, ani Lamb, ani Apparat nie sú mladé, tobôž nádejné kapely, ktoré treba objavovať. Je však dobré, že v našej kultúre tradície nielen zanikajú, ale občas sa aj niektorá obnoví.

Electronic Beats to navyše urobil s veľmi dobrým zvukom a príjemným až vzrušujúcim spôsobom, ktorý ukázal, že za zaujímavou hudbou už netreba cestovať za hranice.