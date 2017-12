Maliara Van Gogha mohli zastreliť

Slávny holandský maliar zrejme kryl chlapcov, ktorí mohli za jeho smrť.

17. okt 2011 o 15:49 Ela Rybárová

BRATISLAVA. Maliar Vincent van Gogh sa v ten deň vybral maľovať na pole s obilím na vidieku neďaleko Paríža ako obvykle. Nebyť stretnutia s tínedžermi, alkoholu a pokazeného revolvera, nemusel dnes slávny umelec zomrieť ako 37­ročný.

Van Gogh si smrť želal

Autori najnovšieho životopisu svetoznámeho holandského umelca tvrdia, že zrejme nespáchal samovraždu, ako sa všeobecne predpokladá.

Za jeho smrť vraj mohli s najväčšou pravdepodobnosťou dvaja miestni chlapci s pokazenou zbraňou. A van Gogh ich kryl tým, že tvrdil, že sa postrelil sám.

Po desiatich rokoch štúdia historických materiálov, medzi nimi tisícok doteraz nepreložených listov, Steven Naifeh a Gregory White Smith v knihe Van Gogh: Život prichádzajú s revolučnou teóriou. Šestnásťročný chlapec René Secretan, ktorý umelcovi zvykol robiť zle, ho mal nešťastnou náhodou zastreliť. Malo to byť v čase, keď spolu údajne pili alkohol.

Fakty Van Gogh Holandský postimpresionistický maliar. Narodil sa v roku 1853, zomrel v roku 1890 vo francúzskom Auvers na následky zranení po streľbe. Medzi jeho najznámejšie diela patria Slnečnice či Portrét doktora Gacheta.

Dôvod, prečo by van Gogh túto skutočnosť zamlčal, vidia autori v tom, že „smrť vítal“, pretože sa považoval za záťaž pre svojho mecenáša brata Thea a zároveň „nechcel chlapcov zatiahnuť do verejného vyšetrovania za to, že mu spravili túto službu“.

Autori stavali podľa BBC na zázname historika umenia Johna Rewalda z 30. rokov.

Okrem toho sa pýtali, či by dokázal postrelený van Gogh prejsť asi míľu zlým terénom od obilného poľa k hostincu v Auvers­-sur-­Oise, kde bol ubytovaný. Údajný svedok, ktorý počul streľbu, tvrdí, že ju nepočul z poľa, ale z dvora, necelý kilometer od hostinca.

Lekársky posudok tiež naznačoval, že guľka vnikla do tela pod nezvyčajným uhlom na samovraždu.

Keď sa van Gogha policajti pýtali, či sa pokúsil o samovraždu, povedal „myslím, že áno“ a požiadal ich, aby nikoho iného neobviňovali. Autori však konštatujú, že o celej udalosti sa vie len veľmi málo.

Depresie z epilepsie

V knihe zároveň podľa BBC píšu, že van Goghova rodina sa ho snažila umiestniť do centra pre mentálne narušených už dávno predtým, než sa pre pobyt v ňom dobrovoľne rozhodol. Jeho choroba, ktorá bola kombináciou depresie a šialenstva, bola podľa autorov spôsobená určitým druhom epilepsie.

Van Gogh za desať tvorivých rokov namaľoval asi tisíc malieb a tisíc kresieb. Za svojho života predal len jednu maľbu. Dnes jeho diela patria do rebríčka najdrahších predaných vôbec.