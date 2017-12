Björk stvorila úplne nový svet

Islandská speváčka dokáže prekvapiť každým novým albumom. Lenže Biophilia je oveľa viac než obyčajný hudobný album.

18. okt 2011 o 16:36 Oliver Rehák

S každým novým albumom Björk vždy prinesie nový zvuk aj imidž.(Zdroj: ONE LITTLE INDIAN)

Biophilia ponúka hudbu, vedu, moderné technológie aj nezvyčajné hudobné nástroje.

Chvíľu trvá, než pochopíte, o čo presne ide, ale oplatí sa. Dá sa to počúvať aj pozerať, môžete sa s tým dokonca aj sami hrať. Vyzerá to ako detská hádanka, ale novinka Björk s názvom Biophilia je určená pre všetky generácie. Predovšetkým pre tých, ktorých zaujíma, čo sa dá dosiahnuť spojením hudby s najmodernejšou technikou.

Príroda namiesto pocitov

Každý jej doterajší album znie inak. Debut (1993) je nasiaknutý elektronickou tanečnou hudbou, Post (1995) ukážkou schopnosti nápadito surfovať rôznymi hudobnými žánrami, Homogenic (1997) kombináciou elektroniky a sláčikov, Vespertine (2001) zvukovo intímnou terapiou po vyčerpaní z filmu Tanečnica v tme. Potom prišiel odvážny experiment – Medúlla (2004), nahrávka postavená takmer výlučne na ľudskom hlase a po nej tradičnejšie pesničkovo ladená Volta (2007) s ozvenami hiphopu a africkej hudby.

A teraz tu máme Biophiliu. Tvorí ju desať pesničiek, samotný album je však len jednaou z častí veľkého rovnomenného projektu. Ďalšími sú špeciálne programy, vystúpenia, ktoré sú viac interaktívnymi šou v kombinácii s workshopmi než tradičnými koncertmi, dokumentárny film a vynovená webstránka speváčky.

Ako naznačujú názvy Moon, Thunderbolt, Crystalline, Virus alebo Solstice, už tu nemáme pesničky s tradičnými témami, ale poctu rôznym prírodným úkazom a hľadanie prepojení vedy, umenia a obyčajného života.

Takto na papieri to vyzerá ako hodina prírodopisu vo forme výchovného koncertu. No funguje to. Keď si namiesto obyčajného CD kúpite album v kompletnej digitálnej verzii, ocitnete sa v úplne novom svete. Každá z pesničiek je zobrazená ako samostatná planéta vo vesmíre, po kliknutí dostanete jej vlastnú aplikáciu, notovú partitúru, animáciu aj esej o pesničke. Aplikácie (dielo niekoľkých programátorov) sú v podstate videoklipy, do ktorých môžete vstupovať – z blesku Teslovej cievky vyrobíte basovú linku, pomocou slnečných lúčov rozohráte harfu.

Zabudnite na Disneyho

Je to premyslené do posledných detailov vrátane špeciálneho písma, ktorého ornamenty vychádzajú z notovej osnovy. Ale napriek všetkej hravosti Biophilia naozaj nie je určená len pre deti. Björk tvrdí, že sa chcela vyhnúť disneyfikácii: „Nikdy som nechápala, prečo si ľudia s prírodou spájajú iba kvetinky a akustické gitary. Príroda je oveľa pestrejšia a vie byť aj veľmi deštruktívna.“

Presne tak skomponovala aj hudbu. Krehko cinkajúce zvuky v Crystalline vyústia do divokého breakcorového záveru, čo môže evokovať zemetrasenie, ktoré zničí „pohľadnicový“ prírodný výjav, podobne rytmicky ilustruje v Mutual Core zrážku tektonických platní dvoch kontinentov.

Väčšine ľudí po prvom počutí asi najviac zostanú v ušiach nové zvuky. Je to záležitosť unikátnych nástrojov, ktoré vznikli na objednávku speváčky (gameleste, sharpshichord) a zároveň jej schopnosti osloviť na spoluprácu nových šikovných hudobníkov, vynálezcov domácich organov alebo virtuóza na takzvaný hang drum.

Čisto po hudobnej stránke Biophilia prináša ešte voľnejšiu formu a melodiku. Klasických pesničiek tu veľa nie je, najbližšie k nim má hymnický chorál Cosmonogy. Lenže práve neustálym hľadaním je Björk najcennejšia. Často totiž dokáže nájsť niečo nové a zaujímavé, čím vie strhnúť aj veľké publikum. Či bude také veľké aj teraz, to sa ešte uvidí. Všetky aplikácie z Biophilie totiž fungujú iba pre iPhone, iPad či iPod Touch, ktoré nemá každý.

Istý problém bude vidieť aj novú Björk naživo. Turné síce potrvá tri roky, no v komornejších priestoroch a iba v ôsmich svetových mestách. Vždy sa tam však usadí na šesť týždňov a okrem koncertov sa plánujú aj workshopy.