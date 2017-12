Pozerajte áčkové filmy 3

O ponožkách a láske

Krátky film o bežnom vzťahu muža a ženy.

Námet, réžia, animácia: Michaela Čopíková

Scenár: Michaela Čopíková, Katarína Uhrová,

Zvuk: Tobiáš Potočný, Strih: Richard Chomo

Hudba: Martin Hasák, Produkcia: FTF VŠMU, 2008

Ocenenia:

The Bronz Clip - 17th Youthmediafestival, Berlin, Germany (21. – 25. 5. 2008)

Young Animation Award for Best Student Film - International Trick Animated Film Festival Stuttgart, Germany (5-10.5 2009)

PRIZE FOR THE BEST ANIMATION offered by the Experimental Film Curatory of the Motion Picture Foundation of Hungary - International Film and Music Festival MEDIAWAVE, Gyor- Pécs, Hungary (25.4.- 2.5. 2009)