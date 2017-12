Oplatilo sa mu klásť znepokojujúce otázky

Prestížnu Man Bookerovu cenu získal aj u nás dobre známy spisovateľ Julian Barnes za novelu Pocit konca.

19. okt 2011 o 17:11 Alexander Balogh

Tohtoročnú Man Bookerovu cenu získal aj u nás dobre známy Julian Barnes za novelu Pocit konca.

„Je to kniha znepokojujúca, stavia totiž čitateľa pred otázky, na ktoré je možno lepšie niekedy neodpovedať,“ napísal Ladislav Nagy v SME pred necelými tromi týždňami v recenzii na knihu Pocit konca (The Sense of an Ending). Táto 150-stranová novela Juliana Barnesa už bola v tom čase nielen vo finálovej šestici Man Bookerovej ceny, ale dokonca aj jej najväčším favoritom.

Na rozdiel od Nobelovej ceny sa v „Bookerovi“, tomto najprestížnejšom ocenení pre spisovateľov z Britského spoločenstva národov, udeľovanom od roku 1969, nedejú veľké šoky. A tak šesťdesiatpäťročný Barnes cenu, po ktorej ako finalista siahal už trikrát predtým, tentoraz v utorok večer v Londýne skutočne dostal. S ňou, samozrejme, aj šek na 50-tisíc libier (zhruba 57-tisíc eur) a v neposlednom rade zaručenú publicitu a znásobenú šancu na predaj knihy.

Jeho súpermi boli dvaja debutanti - Stephen Kelman (Pigeon English) a A. D. Miller (Snowdrops), ďalej Esi Edugyanová (Half Blood Blues), Patrick deWitt (The Sisters Brothers) a Carol Birchová (Jamrach's Menagerie).

Pôvodne patrili medzi favoritov aj laureát Man Bookerovej ceny z roku 2004 Alan Hollinghurst (The Stranger's Child) či dvojnásobný finalista Sebastian Barry (On Canaan's Side), no ich ambície sa skončili účasťou v takzvanom longliste, teda v prvom kole, do ktorého porota vyberie vždy trinásť titulov – tento rok z pôvodne nominovaných 138 kníh.

Barnes, ktorého dobre poznáme aj u nás zo slovenských i českých prekladov (Keď ma ešte nepoznala, Žádný důvod k obavám, Pohlédnout do slunce, Arthur & George či Jak to vlastně bylo), si pre Pocit konca zvolil tému obzretia sa za životom. Jeho protagonista Tony si uvedomuje, že „bezpečná“ cesta, ktorú si vybral, sa ukázala skôr ako cesta do pekiel, že hra na istotu viedla nakoniec k strate všetkého.

„Je to kniha, ktorá sa prihovára ľudstvu tohto storočia,“ povedala šéfka poroty Stella Remingtonová.