Gipsy Kings sa vracajú

Asi najslávnejšia španielska skupina dnes opäť koncertuje na Slovensku.

19. okt 2011 o 17:18 her

BRATISLAVA. Tú hudbu pravdepodobne pozná takmer každý, len mnohí nevedia, kto sú jej autori.

„Pero yo siempre cantaré” alebo „Bamboleo, bambolea” a ďalšie refrény hitoviek, ktorými sú povestní Gipsy Kings, si môžete opäť vypočuť naživo. Stále populárna skupina sa po troch rokoch vrátila na Slovensko, dnes o 20.00 h si zahrá v bratislavskej športovej hale Pasienky.

Chytľavé tanečné melódie na akustických gitarách znejú od 80. rokov po celom svete. Nie je veľa hudobníkov, ktorí sa vo svetovom pope presadili so španielčinou, oni to dokázali. Osem chlapov drží pokope nielen hudba. Sú to členovia dvoch rodín, potomkovia španielskych Cigánov, ktorí utiekli pred občianskou vojnou do Francúzska.

video //www.youtube.com/embed/oNgSeJzLJFc

Hrajú v podstate stále to isté, klasickú španielsku rumbu obohatenú o prvky flamenca. Na poslednom albume Pasajero (2006) sa pokúsili pridať hudbu Južnej Ameriky, ale najviac ich publikum zaujímajú staré pesničky. Tie sa stále držia v mnohých rádiách a mohli ste ich počuť aj vo filmoch, napríklad v Príbehu hračiek 3 či v Záhrade Martina Šulíka.