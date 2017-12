Najhranejší sú Desmod, Peteraj, Popovič a Rytmus

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) rozdal ceny hudobníkom, ktorých diela zneli vlani na verejnosti najčastejšie.

20. okt 2011 o 14:31 TASR

Ceny SOZA 2011 dostanú Tomi Popovič, Patrik Vrbovský alias Rytmus, skupina DESmod, Kamil Peteraj, skladateľ František Dráfi a Rádio Lumen.

BRATISLAVA. Mená domácich autorov a interpretov, ktorých hudba bola v minulom roku na verejnosti uvádzaná najčastejšie sú známe. Vyhlásil ich tradične Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). Sú medzi nimi spevák a skladateľ Tomi Popovič, Patrik Vrbovský známy pod pseudonymom Rytmus, textárka Alexandra Okálová, skupina DESmod, textár Kamil Peteraj, hudobný skladateľ František Dráfi a Rádio Lumen. Odovzdávanie cien sa uskutoční dnes večer pätnástykrát.

17-krát denne Príbeh

Najhranejšou skladbou je Príbeh trojice autorov Tomi Popovič, Alexandra Okálová a Patrik Vrbovský, známy pod pseudonymom Rytmus. Spevácky duet Tiny a Rytmusa zaznel v slovenskom éteri celkom 24.308 minút, to znamená, že pesnička bola odohraná 6347-krát, čo je v priemere 17-krát denne. Najpredávanejším CD je siedmy štúdiový album Vitajte na konci sveta skupiny DESmod (6319 kusov).

Cenu pre autora najhranejších hudobných diel získal textár Kamil Peteraj, piesne s jeho autorskými textami boli hrané celkom 172.995 minút, čo znamená v prepočte 118 minút denne. Cenu SOZA za najúspešnejšie uvádzanie tvorby v zahraničí si prevezme skladateľ František Dráfi, cenu za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní medzi súkromnými komerčnými stanicami získalo Rádio Lumen, s podielom 40 percent.

Rozhodujúcim kritériom pri udelení týchto cien je výsledok štatistického spracovania údajov o skutočnom použití hudby vo vysielaní médií, koncertoch a podobne, ktoré jednotliví vysielatelia na SOZA zasielajú v zmysle platných zákonov.

Zlatá a veľká kniha SOZA

Výbor SOZA, ktorého predsedom je známy džezový hudobník Matúš Jakabčic, rozhoduje o dvoch cenách, ktorými sú Zápis do Zlatej knihy SOZA a Veľká cena SOZA. Zápisom do Zlatej knihy, ten sa udeľuje už nežijúcemu umelcovi, ktorý obohatil slovenskú hudobnú kultúru, ocenia tvorbu skladateľa Jozefa Grešáka (1907-1987) a básnika a textára Borisa Droppu (1934-2004). Veľkú cenu SOZA za umelecký prínos získal skladateľ Juraj Hatrík, ktorý oslávil v máji 70. narodeniny.

"Myslím si, že k domácim autorom a domácemu repertoáru sa naše médiá správajú veľmi macošsky. My by sme, samozrejme, privítali, keby bolo zastúpenie slovenskej hudby v našich médiách oveľa vyššie a pritom nežiadame nič výnimočné, pretože keď sa pozriete do zahraničia, tak som presvedčený o tom, že v krajinách, ktoré sa nachádzajú v našej bezprostrednej blízkosti, je prezentácia alebo hranosť ich domáceho repertoáru oveľa vyššia ako u nás," uviedol riaditeľ SOZA Vladimír Repčík.