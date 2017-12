Pantomíma sa občas vytráca, aby sa vrátila v plnej kráse

Svetoznámy mím, herec a režisér Milan Sládek sa vracia do Bratislavy s komediálnou životopisnou inscenáciou Andy Andy venovanou ikone pop-artu Andymu Warholovi. Predstavenie, ktoré uvedie divadlo Nová scéna 23. a 24. októbra je kombináciou pantomímy, tan

20. okt 2011 o 16:51 Zdroj: Mariana Jaremková

ca, klauniády a herectva.

,,Andy Warhol ma nezaujíma len ako výtvarník, ale aj ako človek, ktorého korene navyše siahajú na Slovensko. Jeho rodičia pochádzajú z Mikovej neďaleko Medzilaboriec. Preto si nahováram, že ho môžem z tejto perspektívy pochopiť inak ako mnohí iní. Čím hlbšie som sa biografiou a dielom Andyho Warhola zaoberal, tým viac sa mi vybavovala akási dôstojná klauniáda, zachytávajúca jeho život a dielo,“ hovorí o svojom pantomimickom opuse Milan Sládek. Podnetom pre vytvorenie inscenácie inšpirovanej Warholovým životom a tvorbou bola pre Sládka návšteva Múzea Andyho Warhola v Pittsburghu v decembri 2002. Veľa obrazov a vecí, o ktorých sa dočítal v knihách, si mohol v múzeu poobzerať, dotknúť sa ich, dokonca si ľahol medzi jeho strieborné vankúše, obliekol si jeho sako, či nasadil jeho parochňu. V nej sa síce nemohol dať odfotiť, ale v pamätnom saku áno.

Sládek si pre svoj projekt zvolil koncept koláže. „Keď mi napadlo robiť predstavenie o Andym Warholovi, hneď od začiatku mi bolo jasné, že rozmanitosť jeho života a jeho umeleckej tvorby sa nedá vtesnať do dvojhodinového predstavenia. Preto som sa rozhodol pre formu akejsi kolážovitej reflexie, ktorá by mala priblížiť jeho osobnosť,“ približuje Sládek formu hry Andy Andy, v ktorej využíva okrem pantomímy aj tanec, herectvo a dokonca aj klauniádu. „Ku klauniáde ma doviedol samotný Andy Warhol. Existuje fotografia, na ktorej má nasadený klaunský červený nos. Poćas určitých televíznych interview sa choval ako klaun. Dával k takejto interpretácii dostatočné množstvo materiálu,“ potvrdzuje Sládek. Atmosféru predstavenia dotvárajú aj videoobrazy - „do videa som sa snažil vtesnať jeho vlastné výtvarné diela, ale aj fotografie, ktoré si napríklad vystrihol z novín... snažil som sa hneď od začiatku sprostredkovať divákovi aspoň trochu charakteru Warholovho sveta.“

Warhol bol svojim vlastným výtvorom. Sám si vytvoril imidž, ktorý je na hranici masky, čo Sládkovi uľahčilo vytváranie "jeho" Warhola. „Určite áno, keďže som mohol kopírovať jeho pomerne komprimovaný (dalo by sa povedať až kŕčovitý) pohybový vokabular. V druhej časti programu mi ide viac o moju vlastnú interpretáciu Warhola,“ potvrdzuje Milan Sládek.

Tak ako všetci géniovia bol aj Warhol komplikovaná osobnosť. S odvrátenou tvárou. Uvidíme ju aj v hre Andy Andy? „Mám pocit, že Warhol nemal odvrátenú tvár,“ odpovedá Sládek. „So všetkým vychádzal na verejnosť. Ako keby nepoznal tabu. Dokonca si dal fotografovať zjazvené brucho a spodnú časť hrudníka, ktoré mu zmasakroval akýsi chirurg počas nepodarenej operácie. Iba jeho silné náboženské cítenie ostáva jeho vnútornou a osobnou záležitosťou.“ A v čom slávny mím vidí genialitu Warhola? „Warholovo dielo dovoľuje veľkú polemiku a to sa mi páči. Obdivujem jeho odvahu, až drzosť, ako i šírku jeho tematických záujmov, ktoré su preň tak typické.“

Pre Milana Sládka je typická biela maska. V jednom rozhovore povedal, že cez anonymnú formu hovorí veľmi osobne. Vypovedá niečo Sládkov Warhol o samotnom mímovi? „Snažil som sa na tomto malom časovom priestore predstavenia reflektovať a predstaviť Andyho v situáciách, ktoré boli pre mňa veľmi dôležité pri vytváraní jeho osobnosti. Určite som mu prepožičal aj mnoho zo seba. Ale to sa snažím robiť aj pri iných mojich inscenáciách.“ Napriek tomu, že inscenácia Andy Andy nie je puristickou pantomímou, aj tu Sládek vzdáva hold tomuto tichému, ale výrečnému umeniu. Pantomíma bola kedysi populárnou ľudovou zábavou. Dnes má pomerne úzky okruh divákov. „Pre toto umenie je typickým znakom, že sa občas vytráca z javísk, aby sa v určitom momente opäť predstavilo v jej plnej kráse a intenzite. Najčastejšie je to vtedy, keď sa činohra dostáva do područia literátov, alebo vtedy, keď panuje devalvácia slov (reklama, politika, náboženské sekty),“ uzatvára Sládek, ktorý má pre tých, čo váhajú nad návštevou pantomimického predstavenia krátky odkaz: „Milí diváci, pozorujte sami seba a zistíte, ako naše telo vydáva svojmu okoliu presné informácie o našich myšlienkach, náladách a názoroch. Toto všetko je materiál, z ktorého mím čerpá pri vlastnej tvorbe.“

Divadlo Nová scéna uvedie predstavenie Milana Sládka Andy Andy v dňoch 23. a 24. októbra vždy o 19.00.