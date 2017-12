Dva dni s literatúrou na dunajskom parníku

Milovníci poézie i prózy sa môžu v nasledujúcich dvoch dňoch stretnúť s autormi viacerých krajín v priestoroch rakúskej romantickej lode. Dnes na bratislavskom nábreží, zajtra počas plavby do Viedne.

24. okt 2011 o 17:17 Alexander Balogh, (ba)

BRATISLAVA. Romantický viedenský parník MS Stadt, ktorý je dejiskom šesťtýždňového medzinárodného projektu Literature in Flux via Danube, dorazil včera do Bratislavy. Literatúra sa na jeden večer presunula z lode na pevninu, keď sa v Goetheho inštitúte uskutočnila diskusia na tému Preklad a vydávanie literatúry z malých jazykov.

Dnes sa parník ešte zdrží v Bratislave (kotví neďaleko Starého mosta pri pontóne číslo 15) a milovníci literatúry si naň môžu prísť pozrieť autorské čítania, na ktorých sa predstavia spisovatelia viacerých, prevažne podunajských krajín.

V stredu sa loď vydá o 10.00 h na cestu do Viedne, na plavbe, naplánovanej na niekoľko hodín, sú vítaní všetci záujemci o literatúru - v lodnej reštaurácii a bare sa budú striedať čítačky básnikov a prozaikov s vystúpeniami skupiny Tschuschenkapelle. Lístky si možno objednať na internetovej adrese www.alte-schmiede.at, zabezpečený je aj transfer z Viedne do Bratislavy.

Idea projektu literatúry v prúde, ktorý odštartoval v Belehrade, vychádza zo zámeru vytvoriť na Dunaji, ktorý bol kedysi aj hranicou medzi východom a západom Európy a dnes je symbolom spoločnej kultúry, dočasný priestor na prezentáciu tvorby okolo šesťdesiatich autorov. Slovenskú literatúru budú dnes a zajtra zastupovať Michal Hvorecký, Katarína Kucbelová, Renáta Deáková či Jaroslav Rumpli, z Česka to bude Kateřina Rudčenková (na snímke ČT), z Belgicka Johan de Boose, Maďari Péter Rácz, Anna Szabó či Gábor Schein, Slovinka Nataša Krambergerová a mnohí ďalší.

Podrobný program je na www.goethe.de/ins/sk/bra/.