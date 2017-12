Aktuálne výstavy

House of Family, Walking Through Bratislava, Tomáš Mališ Marcel Werner, Jan Saudek, Burning Ingrid Višňovskej.

Z výstavy House of Family.(Zdroj: TOMÁŠ HALÁSZ)

House of Family

V utorok o 19.00 h sa v priestoroch Výstavnej siene Starej radnice v Bratislave bude konať vernisáž a zároveň dražba fotografií série House of Family, ktorá zachytáva život detí nakazených vírusom HIV, žijúcich v piatich slovenských detských domovoch v Kambodži. Výťažok použije OZ Dvojfarebný svet na starostlivosť v domovoch House of Family. Autormi fotografií sú Tomáš Halász a Mária Candráková, kurátorom je Filip Vančo.

Tomáš Mališ Marcel Werner

V stredu o 18.00 h otvorí bratislavská galéria Fru Fru spoločnú výstavu maliara Tomáša Mališa a fotografa Marcela Wernera.



Walking Through

Na projekte Walking Through... X, ktorý sa začal v roku 2010, sa zúčastnili piati umelci (Carla Degenhart, Romana Hagyo, Edith Plattner, ...). Výstava, ktorú otvorí bratislavská galéria Enter v stredu o 19.00 h, prezentuje výsledky projektu, ktorého súčasťou bola práve Bratislava.



Jan Saudek

Galéria Michalský dvor v Bratislave uvedie vo štvrtok o 17.00 h výstavu Jan Saudek – Život, ktorá bude aj súčasťou festivalu Mesiac fotografie.



Burning

Výstavu Ingrid Višňovskej Burning otvoria v stredu o 17.00 h v Mirbachovom paláci GMB.