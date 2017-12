Andrej Šeban sa opäť vrátil k pesničkám

Všestranný hudobník si už na novom albume vystačil úplne sám. Ako to dopadlo, môžete sa v týchto dňoch presvedčiť na jeho krátkom turné.

26. okt 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Je to totálny sólový album. Autorom hudby aj textov je jediný človek, ktorý si dokonca sám aj nahral všetky nástroje. Ten človek sa volá Andrej Šeban a jeho nové CD Časozber.

Andrej Šeban naživo Kedy a kde 27. 10. RKC, Prievidza 28. 10. Barmuseum, Martin 2. 11. Piano Bar, Trenčín 3. 11. DK Zrkadlový háj, Bratislava

Zabudnite na gitarové sóla

Ako jasne hovorí názov zastrešujúci pätnásť pesničiek, nie sú to iba nové veci. Napríklad záverečnú Slobodu si fanúšikovia Demikátu pamätajú z platne Grejtst Hic pod názvom Desať minút nad ránom a s improvizovaným textom Mariána Greksu, motívy z iných piesní zase tí, ktorí pozorne navštevujú Šebanove koncerty.

Je to nezvyčajná hudba. Ani nie preto, že by šlo o nejaké veľké experimenty. Je to pesničková platňa, akurát tie pesničky sú poskladané trochu inak, ako sú zvyknutí dramaturgovia a poslucháči väčšiny rádií. Jej autor už miliónkrát dokázal, že vie zahrať virtuózne gitarové sóla, tu sa sústredil na niečo úplne iné. Čo najlepšie zhudobniť text.

Tempá sú pomalé až spomalené, gitara robí poväčšinou iba krátke vyhrávky, ktorými doplní/podfarbí slovo alebo využíva rôzne zvuky z gitarového syntetizátora.

Zvukovou novinkou, ktorá má dosť veľký priestor, je klavír, občas zaznie basa, sem-tam sa vynoria náznaky bicích. Celé to pripomína precízne vyskladanú a zahratú skladačku, ktorá stojí skôr na postupne vrstvených jednotlivých tónoch než na tradičných akordoch a sprievodnej kapele.

Na prvé počutie sa môže zdať, že ten Šeban spieva trochu čudne a stále rovnako, postupne si však zvyknete a podobne ako v hudbe, aj v hlase začnete viac vnímať detaily. A zistíte napríklad, že občasné „stredoslovenské“ zmäkčovanie výslovnosti vie byť zaujímavým ozvláštnením alebo že atmosféra celej nahrávky, ktorá najskôr pôsobí ospanlivo, je vlastne upokojujúca.

Keďže hudba je dosť minimalistická, o to viac vystúpia do popredia texty. Šebanove témy sú stále najmä vzťahy, či už so ženami, alebo s hudobníkmi. Nielen natvrdo, ako to robil kedysi. „Povedzme si ako to je/ kto s kým kedy za čo v čom,“ už vyvažuje „Musím si dávať pozor na jazyk/ nemôžem ho len tak vyplaziť“. Aj partnerský odkaz „Mlčať zlato je/ zlato mlčí/ zlatko mlč“ tu má tiež inú polohu: „Strašne túžim písať o tom, aká si krásna...“

Sám sebe pánom

Koeficient úprimnosti občas prevyšuje básnickú hodnotu, niektoré verše skôr pôsobia ako prvé nahodené nápady než finálny tvar. Rovnako by sa dalo povedať, že niektoré pesničky by mohli vyznieť lepšie, keby Andrej Šeban konečne našiel rovnocenných spoluhráčov alebo aspoň dobrého producenta.

Každá iná silná osobnosť však prináša niečo svoje, čo môže muzikanta vzdialiť od jeho pôvodnej predstavy. Aj Neil Young bol dosť zaskočený, keď nahral svoje gitary sám a počul, ako to znie po zvukovej masáži Daniela Lanoisa. Na druhej strane však vznikol jeden z najlepších albumov minulého roka.

Šeban sa skrátka rozhodol pre autorskú sólovú nahrávku, pretože to je fáza, do ktorej dospel od albumu Bezvetrie (2000), kedy sa začal venovať sám sebe a nie iným muzikantom. Ak v hudbe uprednostňujete úprimnosť a príjemnosť pred dokonalosťou a rýchlosťou, Časozber je pre vás správny album.