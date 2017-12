Duran Duran sa vrátia na Slovensko

Populárna britská skupina si po vyše piatich rokoch opäť zahrá v Bratislave. Koncert bude 1. februára 2012 v Inchebe.

26. okt 2011 o 14:36 Oliver Rehák

Takmer presne po piatich rokoch od premiéry Duran Duran na Slovensku prišla správa, že tu odohrajú ďalší koncert.

BRATISLAVA. Nie je veľa svetových skupín, ktoré majú u nás silné fankluby. Najvernejšia a najaktívnejšia komunita je okolo Depeche Mode, webstránky v slovenčine majú aj Red Hot Chili Peppers a Duran Duran. Poslední menovaní boli dosť prekvapení, keď ich pred hotelom v centre Bratislavy v októbri 2006 čakala veľká skupina ľudí s transparentmi "Welcome Duran Duran in Slovakia! You are the best! We Love You!" a prekvapeným hudobníkom venovali niekoľko suvenírov. S takým privítaním nerátali a možno aj preto to podľa pamätníkov na koncerte poriadne roztočili.

Teraz si to môžu všetci zopakovať. Duran Duran budú hrať opäť v Inchebe, 1. februára 2012. Správu potvrdil organizátor, agentúra XL. Lístky na koncert sa začnú predávať v stredu 2. novembra.

video //www.youtube.com/embed/Kv7nL3Zce7s

Duran Duran sú jednou z najpopulárnejších skupín 80. rokov a zároveň jednou z mála, ktorá prežila dodnes a stále funguje. Z pôvodného obsadenia vypadol iba gitarista Andy Taylor, inak je jadro stále rovnaké: spevák Simon Le Bon, klávesák Nick Rhodes, basgitarista John Taylor a bubeník Roger Taylor. Nápadito a skombinovali synthpop s gitarami a prišla aj zo zaujímavým imidžom, vďaka čomu z nich spravili hlavnú kapelu na scéne, ktorá dostala názov Noví romantici. Jej najznámejšie skladby sú hity ako Wild Boys, Ordinary World, v roku 1985 dodali aj titulnú melódiu do bondovky A View To A Kill.

Kapela vlani vydala trinásty štúdiový album s názvom All You Need Is Now, ktorý produkoval Mark Ronson (známy napríklad aj zo spolupráce s Amy Winehouse). Dostal vysoké hodnotenie od väčšiny kritikov, prijali ho aj fanúšikovia. Viac sa o ňom dozviete v nasledovnom videu: