Sako za milión dolárov

Najlepší film, aký kedy predali uviedli na festivale v Jihlave.

27. okt 2011 o 16:10 Kristína Kúdelová

Vo filme Iron Man je reklama na šesťdesiatštyri výrobkov. Americký režisér Morgan Spurlock sa pýtal, či si takto dokáže na svoj experiment zarobiť aj on.

Quentin Tarantino kedysi nakrútil niekoľko svojich scén v tej istej reštaurácii. Jej majitelia mu za to nič nezaplatili, zrejme preto, že bol ešte mladý a že sa jeho výsledného filmu trochu báli.

Inak však veľké filmy rady a často spolupracujú s hollywoodskymi produkciami. Filmoví hrdinovia jedia arašidové cukríky Reese’s alebo posielajú e­maily z Apple počítačov - diváci si v kine ani neuvedomia, že sa práve pozerajú na obchod za niekoľko miliónov dolárov. Napríklad vo filme Iron Man sa takto odreklamovalo šesťdesiatštyri výrobkov.

O čom ten film bude

Na festivale v Jihlave teraz premietli Najlepší film, aký kedy predali (The Greatest Movie Ever Sold). Jeho režisér Američan Morgan Spurlock bol zvedavý, či takýmto spôsobom dokáže svoj film financovať aj dokumentarista. Najprv obvolal firmy so zbraňami, aby to bolo zaujímavejšie aj provokatívnejšie, a keď sa mu nedarilo a nepochodil u nich, povedal si, že dobrý bude aj antiperspirant. Bol ochotný ponúknuť každý kúsok svojho saka – na nejaké logo, odznak alebo nálepku.

Firmy sa na neho najprv pozerali s nedôverou. Taktiež preto, že on je typom neposlušného občana a už raz celý mesiac jedol hamburgery, aby vo filme Super Size Me dokázal ich škodlivosť. Takže sa obávali, že aj keď jeho film podporia nejakým „product placementom“, ich obraz nevyznie pozitívne.

Nechápali ani režisérsky koncept. „O čom vlastne bude ten váš film?“ pýtali sa ho. „Presne o tomto,“ odpovedal Spurlock. „Už aj tento náš rozhovor je jeho súčasťou.“

video //www.youtube.com/embed/T4Ng2P3zxfM

Čo bude s reputáciou

Nakoniec sa s ním dohodla džúsová firma Pom. Jej prvá podmienka bola, že nikto v jeho filme nebude piť nič iné, len ich výrobok. Ale keď si Spurlock prečítal konečnú zmluvu a videl, ako vyzerá spojenectvo so skúsenou nadnárodnou spoločnosťou, otázka už znela inak. Obavy mal on: Budem mať ešte kontrolu nad svojím filmom? A čo bude s mojou reputáciou?

Spurlock od výrobcu zdravých džúsov dostal 1,5 milióna dolárov, ale nedočkal sa od neho schválenia konečnej verzie. S Najlepším filmom, aký kedy predali chcel ukázať, ako monštruózne funguje systém reklamy a ako útočí na nevinných divákov a režisérov dokumentárnych filmov. On však zrejme spokojný je. Nabudúce chce takto získať desať miliónov a nakrútiť s nimi hraný film.