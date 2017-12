Slovenský film 40. a 50. rokov: Štvorylka

Je začiatok 20. storočia, Rakúsko-Uhorsko žije v znamení secesie. Ospalé slovenské mestečko sa pripravuje na ples. Takto začína film režiséra Jozefa Medveďa a kameramana Karola Kršku - Štvorylka.

Kto by si vážil, čo má doma bežne? Kto by netúžil po exotike, po hrdinovi zocelenom v boji? Skrýva sa v hviezdičkách náplecníkov vojenskej uniformy a práve prišiel do nášho mesta, aby ma zachránil! Takto rozmýšľajú naivné husičky, ktorých údelom je naveky skysnúť v potuchline a umrieť od nudy. Sujetovým jadrom Štvorylky je anekdotická malomestská historka o ženskej prelietavosti a takmer nežnej mužskej pomste.

Do idylického „Zápecova“ tesne pred usporiadaním bálu príde v rámci vojenského cvičenia regiment vojska. Oficieri odlákajú slečny a panie mladým gavalierom i obstarožným manželom. Tí sú znepokojení, spočiatku tomu nemôžu uveriť, ale postupne sa vzbúria. Kultovou vetou „Prosila by limonády“ sa svojich nápadníkov pri štvorylke zbavia slečna Olinka Láliková, dcéra hlavného slúžneho, aj Darinka Rážniková, dcéra podsudcu, a priamočiarejší spôsob „dislokácie“ manžela ku kartám zvolí ostrieľaná matka plesu, pani slúžna.

Vysnívaný ideál „veľkého“ života v Pešti, ktorému sa miestna mládež i stárež chce priblížiť bonvivánskym manierom a nosením provinčných toaliet a oblekov „ako z Pešti“, je zrazu priďaleko. Bližšie sú oficieri, preto s nimi treba koketovať, tajne ich zbožňovať, a najmä s nimi tancovať. Ale náhodne zatrúbený poplach oficierov z bálu odvolá do zbranea slečny a panie utŕžia posmech. Až do rána si nezatancujú. Potom ich zrejme vezmú na milosť – čo iného už malomestu zostáva.

Obaja tvorcovia si zrejme uvedomovali, že príbeh ich filmu je jednoduchý a skôr pripomína rozťahaný vtip, preto sa museli veľmi snažiť, aby zakryli chudobný dej. Krška čaruje s kamerou a spôsob, akým nasnímal najmä tanečné scény, je moderný dodnes. Potom sú tu herecké výkony a tie bez problémov rozosmejú aj súčasného diváka – popri celej plejáde známych hercov (František Dibarbora, Jozef Kroner, Viliam Záborský či Eva Krížiková) za pozornosť stojí najmä František Krištof Veselý v úlohe obersta (plukovníka) Arpáda von Rumplay.

Nakrúcalo sa päť mesiacov v roku 1955 na Kapitulskej ulici v Trnave. Cez noc filmári zmenili priečelia domov, nápisy obchodov či úradov a namiesto elektrického osvetlenia osadili plynové lampy. V masových scénach účinkovalo viac ako dvesto Trnavčanov.

Debutujúci režisér Jozef Medveď mal v čase nakrúcania Štvorylky len dvadsaťosem rokov a jeho filmu dnes chýba len jedno jediné – farba, vďaka ktorej by lepšie vynikli dobové kostýmy i interiéry.