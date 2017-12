One Day Jazz Festival priniesol klaviristku Hiromi

Tradícia jednodňového džezu pokračovala štvrtým večerom. Hiromi sprevádzali svetoznámi hudobníci.

28. okt 2011 o 16:56 Roland Kánik

Necelý týždeň po džezákoch prišla do Bratislavy opäť svetová džezová liga. Nepravidelný cyklus koncertov One Day Jazz Festival, organizovaný bubeníkom Martinom Valihorom, sa presunul do veľkej sály Istropolisu.

Program otvoril gitarista Michal Bugala so svojím New Triom. Bugala nedávno nahral v New Yorku debutový album s tamojšou muzikantskou extratriedou (Vicente Archer, Danny Grissett, Kendrick Scott). Kompozície z tohto albumu predviedol v komornom triovom obsadení (Štefan Bartuš - kontrabas a Martin Valihora - bicie).

Strhujúce Bugalove improvizácie podporil kompaktný, empatický prejav kapely. Prvotriedny moderný džez Michal Bugala New Trio nasadil latku večera vysoko.

Mnohí z návštevníkov koncertu si iste spomenuli na pamätný koncert Hiromi na Bratislavských jazzových dňoch 2005 (s Tony Greyom a Martinom Valihorom). Vtedy jej moderný power fusion pôsobil ako zjavenie. Odvtedy sa v jej hudbe veľa zmenilo. Teraz prišla s hviezdnou rytmikou Anthony Jackson (basgitara) a Simon Phillips (bicie). Hiromi stavila na jednoduchosť, priamočiarosť a údernosť. Zjednodušila témy, formy i harmonický pôdorys.

Disponuje neskutočnou klavírnou technikou. Dokáže zahrať všetky možné tóny a to rýchlejšie, než si dokážete predstaviť. Často v nich chýba hudobné posolstvo a máte pocit, že ide len o hru na efekt. Z kapelového zvuku sa vytratil moment vzrušenia a prekvapenia z kolektívnej empatie. V konečnom dôsledku, terajšie obsadenie tria to aj predurčuje. Simon Phillips priniesol do hry robustný, priam metalový zvuk. Anthony Jackson so svoju šesťstrunovou basgitarou sa musel uprostred toho cítiť ako na fronte.

Hiromi evidentne chce oslovovať širokožánrové publikum, čo sa jej aj tentoraz v Bratislave podarilo. Publikum, ktoré hľadá v hudbe 'hudbu', však takýmto prejavom stráca.